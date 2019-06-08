Футбольная Лига вводит правило Руни со следующего сезона

Сол Кэмпбелл Футбольная Лига объявила о введении со следующего сезона так называемого "правила Руни", которое будет обязывать все клубы приглашать на собеседование при поиске нового главного тренера минимум одного представителя BAME.

Правило Руни изначально появилось в Национальной Футбольной Лиге — североамериканская лига обязала все 32 своих клуба собеседовать представителей BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства). Там это касается не только позиции главного тренера, но и других высокопоставленных ролей.

В предыдущие 18 месяцев клубы Чемпиошипа, Лиги Один и Лиги Два применяли правило Руни на добровольной основе, а с сезона 2019/10 оно будет обязательным, сообщает Sky Sports.

Отметим, что в 72 клубах Футбольной Лиги работает только трое представителей BAME: Сол Кэмпбелл в "Макклсфилде", Кин Керл в "Нортхэмптоне" и Дино Маамрия в "Стивенэйдже".

Еще одним нововведением в Футбольной Лиге со следующего сезона станет запрет на слежку за конкурентами. Это стало реакцией клубов на шпионский скандал вокруг "Лидса".


Метки BAME, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. apkhazava 08.06.2019 01:27 # apkhazava
    Это только начало!!! Дальше будет хуже...

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  2. bezviz 08.06.2019 01:15 # bezviz
    Как-то унизительно, снисхождение чтоли к чернокожим, поблажка к слабым и тупым...или это такой тонкий троллинг.

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  3. idel 08.06.2019 00:49 # idel
    Левацкий фашизм.

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  4. liverpo0ol 08.06.2019 00:37 # liverpo0ol
    чернокожие только умеют забивать и бегать

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  5. shakur 08.06.2019 00:33 # shakur
    И касается это только персонала потому что было бы расизмом обязать "покупать" чернокожих игроков)

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  6. manchester-united 08.06.2019 00:32 # manchester-united
    Т.е. это не расизм? Ну оxyеть теперь.

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  7. rap-woiska 08.06.2019 00:32 # rap-woiska
    Фу, епанутые. Фу фу фу самим нигерам не противно будет ходить на эти собеседование только потому что они нигеры?

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  8. normalyok 08.06.2019 00:30 # normalyok
    маразм крепчал))!то ли ещё будет..ебники

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  9. kos9k 08.06.2019 00:23 # kos9k
    ну если они рачье е6аное, нахуя их приглашать? что игрок, что правило-дичь

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  10. lfcynwa 08.06.2019 00:19 # lfcynwa
    Ну нормальное правило Руни не назовут

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  11. gio 08.06.2019 00:13 # gio
    Если Сарри уйдет короче Челси надо будет черного искать для собеседования?

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  12. januzaj00 08.06.2019 00:11 # januzaj00
    Как эти толерантники заебали

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  13. wolfsmensch 08.06.2019 00:09 # wolfsmensch
    как говорит мой друг: пускай они в своем идиотизме дойдут до конца, и чем скорее тем лучше

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  14. ganinilyha 08.06.2019 00:08 # ganinilyha
    Хаха, вы там ебанулись совсем? Сегодня прямо день эпиков: "В НБА хотят отказаться от слова «владелец». Оно обижает темнокожих игроков".

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