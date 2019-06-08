Футбольная Лига вводит правило Руни со следующего сезона
Футбольная Лига объявила о введении со следующего сезона так называемого "правила Руни", которое будет обязывать все клубы приглашать на собеседование при поиске нового главного тренера минимум одного представителя BAME.
Правило Руни изначально появилось в Национальной Футбольной Лиге — североамериканская лига обязала все 32 своих клуба собеседовать представителей BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства). Там это касается не только позиции главного тренера, но и других высокопоставленных ролей.
В предыдущие 18 месяцев клубы Чемпиошипа, Лиги Один и Лиги Два применяли правило Руни на добровольной основе, а с сезона 2019/10 оно будет обязательным, сообщает Sky Sports.
Отметим, что в 72 клубах Футбольной Лиги работает только трое представителей BAME: Сол Кэмпбелл в "Макклсфилде", Кин Керл в "Нортхэмптоне" и Дино Маамрия в "Стивенэйдже".
Еще одним нововведением в Футбольной Лиге со следующего сезона станет запрет на слежку за конкурентами. Это стало реакцией клубов на шпионский скандал вокруг "Лидса".
08.06.2019 00:05
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Это только начало!!! Дальше будет хуже...
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Как-то унизительно, снисхождение чтоли к чернокожим, поблажка к слабым и тупым...или это такой тонкий троллинг.
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Левацкий фашизм.
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чернокожие только умеют забивать и бегать
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И касается это только персонала потому что было бы расизмом обязать "покупать" чернокожих игроков)
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Т.е. это не расизм? Ну оxyеть теперь.
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Фу, епанутые. Фу фу фу самим нигерам не противно будет ходить на эти собеседование только потому что они нигеры?
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маразм крепчал))!то ли ещё будет..ебники
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ну если они рачье е6аное, нахуя их приглашать? что игрок, что правило-дичь
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Ну нормальное правило Руни не назовут
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Если Сарри уйдет короче Челси надо будет черного искать для собеседования?
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Как эти толерантники заебали
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как говорит мой друг: пускай они в своем идиотизме дойдут до конца, и чем скорее тем лучше
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Хаха, вы там ебанулись совсем? Сегодня прямо день эпиков: "В НБА хотят отказаться от слова «владелец». Оно обижает темнокожих игроков".
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