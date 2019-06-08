Футбольная Лига вводит правило Руни со следующего сезона

Футбольная Лига объявила о введении со следующего сезона так называемого "правила Руни", которое будет обязывать все клубы приглашать на собеседование при поиске нового главного тренера минимум одного представителя BAME.

Правило Руни изначально появилось в Национальной Футбольной Лиге — североамериканская лига обязала все 32 своих клуба собеседовать представителей BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства). Там это касается не только позиции главного тренера, но и других высокопоставленных ролей.



В предыдущие 18 месяцев клубы Чемпиошипа, Лиги Один и Лиги Два применяли правило Руни на добровольной основе, а с сезона 2019/10 оно будет обязательным, сообщает Sky Sports.



Отметим, что в 72 клубах Футбольной Лиги работает только трое представителей BAME: Сол Кэмпбелл в "Макклсфилде", Кин Керл в "Нортхэмптоне" и Дино Маамрия в "Стивенэйдже".



Еще одним нововведением в Футбольной Лиге со следующего сезона станет запрет на слежку за конкурентами. Это стало реакцией клубов на шпионский скандал вокруг "Лидса".