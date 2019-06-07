"Реал" купил Эдена Азара у "Челси"

"Реал" официально подтвердил приобретение плеймейкера "Челси" Эдена Азара ориентировочной стоимостью в 130 миллионов фунтов.

В минувший понедельник делегация "Реала" побывала в Лондоне, где провела встречу с директором "синих" Мариной Грановской, но вернулась домой ни с чем. Тем не менее, переговоры продолжились дистанционно, и в конце концов стороны ударили по рукам.



В пятницу вечером Королевский клуб официально объявил, что Азар подписал пятилетний контракт и теперь будет представлен в качестве новичка команды Зинедина Зидана в четверг 13 июня.



Большинство авторитетных английских изданий считают, что "Челси" получит за 28-летнего бельгийца только 88 млн. фунтов сразу, а остальная сумма будет предусмотрена в виде различных бонусов.



Отметим, что на "Стэмфорд Бридж" у Эдена оставалось 12 месяцев по контракту. Прямо сейчас "Челси" добивается отмены или приостановки трансферного запрета ФИФА через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы потратить вырученные за Эдена деньги этим летом.



Предполагается, что в "Реале" Азар увеличит свою зарплату в два раза — до 400 тыс. фунтов в неделю. При этом "Челси" предлагал Эдену новый контракт с недельным жалованием в 350 тыс. фунтов, но это предложение так и не было принято.



За семь сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж" Азар провел 352 матча и забил 110 голов, выиграв два титула Премьер-Лиги, две Лиги Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.