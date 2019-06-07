"Реал" купил Эдена Азара у "Челси"

Эден Азар "Реал" официально подтвердил приобретение плеймейкера "Челси" Эдена Азара ориентировочной стоимостью в 130 миллионов фунтов.

В минувший понедельник делегация "Реала" побывала в Лондоне, где провела встречу с директором "синих" Мариной Грановской, но вернулась домой ни с чем. Тем не менее, переговоры продолжились дистанционно, и в конце концов стороны ударили по рукам.

В пятницу вечером Королевский клуб официально объявил, что Азар подписал пятилетний контракт и теперь будет представлен в качестве новичка команды Зинедина Зидана в четверг 13 июня.

Большинство авторитетных английских изданий считают, что "Челси" получит за 28-летнего бельгийца только 88 млн. фунтов сразу, а остальная сумма будет предусмотрена в виде различных бонусов.

Отметим, что на "Стэмфорд Бридж" у Эдена оставалось 12 месяцев по контракту. Прямо сейчас "Челси" добивается отмены или приостановки трансферного запрета ФИФА через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы потратить вырученные за Эдена деньги этим летом.

Предполагается, что в "Реале" Азар увеличит свою зарплату в два раза — до 400 тыс. фунтов в неделю. При этом "Челси" предлагал Эдену новый контракт с недельным жалованием в 350 тыс. фунтов, но это предложение так и не было принято.

За семь сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж" Азар провел 352 матча и забил 110 голов, выиграв два титула Премьер-Лиги, две Лиги Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.


Метки Азар, Реал, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 23:20

Количество просмотров Просмотров: 2215

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 08.06.2019 00:04 # alexomck
    так Хазард оказывается ЛЧ не брал, он даж не топ пока:)

    (ответить)

  2. thegodfather 08.06.2019 00:00 # thegodfather
    Лондонский "Челси" вошел в историю английской Премьер-лиги, как клуб, который осуществил самую дорогую продажу футболиста.

    "Челси" продал Эдена Азара в мадридский "Реал" за 130 миллионов фунтов стерлингов. На втором месте "Ливерпуль", продавший Коутиньо в "Барселону" за 106.4 млн фунтов, а далее расположился "Манчестер Юнайтед", который приобрел Погба за 89 млн фунтов.



    1 год по контракту)))

    (ответить)

  3. reams 08.06.2019 00:00 # reams
    ура, свершилось наконец-то

    (ответить)

  4. progressive 07.06.2019 23:57 # progressive
    Вроде была тема на Фапле, что все фанаты клубов после ухода ведущего игрока, жгли майки и желали обосраться по месту обитания и прочую срань. И только фанаты челси, как терпилы и лохи, которым провели, аплодировали стоя и желали удачи, со слезами на глазах.

    Могу ошибаться, если это не так.

    (ответить)

  5. thegodfather 07.06.2019 23:54 # thegodfather
    Директор "Челси" Марина Грановская высказалась по поводу перехода Эдена Азара в "Реал Мадрид".

    "Хотя мы с грустью прощаемся с Эденом и даем ему понять, что клуб хочет, чтобы он остался, мы уважаем решение, которое он принял. Он решил принять новый вызов в другой стране и следовать своей мечте детства - играть за "Реал Мадрид".

    "Воспоминания, которые он оставляет нам, не исчезнут. Он предоставил всем, кто наблюдал за игрой "Челси", отличное развлечение и множество победных матчей, за что мы очень благодарны Эдену. Он был образцовым профессионалом в течение всего своего времени в клубе, замечательным человеком. Мы с нетерпением ждем его возвращения в будущем на "Стэмфорд Бридж"."



    cлэш, маринка тоже наивна?

    (ответить)

  6. only--liverpool 07.06.2019 23:52 # only--liverpool
    Мане рассказал, почему не перешёл в "Спартак"
    ))))) ЛАЛ

    (ответить)

  7. slash-lfc 07.06.2019 23:48 # slash-lfc
    Омг, с чего-то вспомнил срач со скумо6лядями насчёт того кто лучше, Невилл или Клопп. Чет не смешно.

    (ответить)

  8. only--liverpool 07.06.2019 23:47 # only--liverpool
    Слава Украине!!! Насрать на Азара!!!

    (ответить)

  9. bezviz 07.06.2019 23:43 # bezviz
    это понижение, реалу ничего не светит с иличичами бенземами и прочим шлаком с дыркуа в раме

    (ответить)

  10. blayzer 07.06.2019 23:41 # blayzer
    Админ почему я не могу + поставить.. завтра сделай по человечески.

    (ответить)

  11. blayzer 07.06.2019 23:38 # blayzer
    Удачи Эдену.

    (ответить)

  12. thegodfather 07.06.2019 23:38 # thegodfather
    5 - 0, кееек.
    Комоне

    (ответить)

  13. chelsealondon 07.06.2019 23:37 # chelsealondon
    Спасибо тебе Эденчик....ты был топарем....желаю удачи тебе....

    (ответить)

  14. sellman 07.06.2019 23:36 # sellman
    Братишки, вопрос на 1 000 000:

    назовите самый дорогой трансфер игрока АПЛ за всю историю?!

    (ответить)

  15. billy-bones 07.06.2019 23:35 # billy-bones
    Спасибо за все.

    (ответить)

  16. alexomck 07.06.2019 23:35 # alexomck
    единственная звезда в истории Челси и та на повышение ушла:)

    (ответить)

  17. thegodfather 07.06.2019 23:34 # thegodfather
    Только хочу, чтобы пидара лысого через полгода уволили. Камон красиво

    (ответить)

  18. januzaj00 07.06.2019 23:34 # januzaj00
    Пусть в Манчестер заскочат, там погба ещё ждёт

    (ответить)

  19. knijnik 07.06.2019 23:34 # knijnik
    Удачи Эден!!!И спасибо за годы твоей игры за Синих!!!
    Золотой мяч, тебе желаю выиграть!!!

    (ответить)

  20. awesome-arsenal 07.06.2019 23:33 # awesome-arsenal
    Осталось дать бан на 3 окна

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: