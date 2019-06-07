"Реал" купил Эдена Азара у "Челси"
"Реал" официально подтвердил приобретение плеймейкера "Челси" Эдена Азара ориентировочной стоимостью в 130 миллионов фунтов.
В минувший понедельник делегация "Реала" побывала в Лондоне, где провела встречу с директором "синих" Мариной Грановской, но вернулась домой ни с чем. Тем не менее, переговоры продолжились дистанционно, и в конце концов стороны ударили по рукам.
В пятницу вечером Королевский клуб официально объявил, что Азар подписал пятилетний контракт и теперь будет представлен в качестве новичка команды Зинедина Зидана в четверг 13 июня.
Большинство авторитетных английских изданий считают, что "Челси" получит за 28-летнего бельгийца только 88 млн. фунтов сразу, а остальная сумма будет предусмотрена в виде различных бонусов.
Отметим, что на "Стэмфорд Бридж" у Эдена оставалось 12 месяцев по контракту. Прямо сейчас "Челси" добивается отмены или приостановки трансферного запрета ФИФА через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы потратить вырученные за Эдена деньги этим летом.
Предполагается, что в "Реале" Азар увеличит свою зарплату в два раза — до 400 тыс. фунтов в неделю. При этом "Челси" предлагал Эдену новый контракт с недельным жалованием в 350 тыс. фунтов, но это предложение так и не было принято.
За семь сезонов выступлений на "Стэмфорд Бридж" Азар провел 352 матча и забил 110 голов, выиграв два титула Премьер-Лиги, две Лиги Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги.
07.06.2019 23:20
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Последние комментарии:
так Хазард оказывается ЛЧ не брал, он даж не топ пока:)
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Лондонский "Челси" вошел в историю английской Премьер-лиги, как клуб, который осуществил самую дорогую продажу футболиста.
"Челси" продал Эдена Азара в мадридский "Реал" за 130 миллионов фунтов стерлингов. На втором месте "Ливерпуль", продавший Коутиньо в "Барселону" за 106.4 млн фунтов, а далее расположился "Манчестер Юнайтед", который приобрел Погба за 89 млн фунтов.
1 год по контракту)))
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ура, свершилось наконец-то
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Вроде была тема на Фапле, что все фанаты клубов после ухода ведущего игрока, жгли майки и желали обосраться по месту обитания и прочую срань. И только фанаты челси, как терпилы и лохи, которым провели, аплодировали стоя и желали удачи, со слезами на глазах.
Могу ошибаться, если это не так.
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Директор "Челси" Марина Грановская высказалась по поводу перехода Эдена Азара в "Реал Мадрид".
"Хотя мы с грустью прощаемся с Эденом и даем ему понять, что клуб хочет, чтобы он остался, мы уважаем решение, которое он принял. Он решил принять новый вызов в другой стране и следовать своей мечте детства - играть за "Реал Мадрид".
"Воспоминания, которые он оставляет нам, не исчезнут. Он предоставил всем, кто наблюдал за игрой "Челси", отличное развлечение и множество победных матчей, за что мы очень благодарны Эдену. Он был образцовым профессионалом в течение всего своего времени в клубе, замечательным человеком. Мы с нетерпением ждем его возвращения в будущем на "Стэмфорд Бридж"."
cлэш, маринка тоже наивна?
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Мане рассказал, почему не перешёл в "Спартак"
))))) ЛАЛ
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Омг, с чего-то вспомнил срач со скумо6лядями насчёт того кто лучше, Невилл или Клопп. Чет не смешно.
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Слава Украине!!! Насрать на Азара!!!
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это понижение, реалу ничего не светит с иличичами бенземами и прочим шлаком с дыркуа в раме
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Админ почему я не могу + поставить.. завтра сделай по человечески.
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Удачи Эдену.
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5 - 0, кееек.
Комоне
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Спасибо тебе Эденчик....ты был топарем....желаю удачи тебе....
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Братишки, вопрос на 1 000 000:
назовите самый дорогой трансфер игрока АПЛ за всю историю?!
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Спасибо за все.
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единственная звезда в истории Челси и та на повышение ушла:)
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Только хочу, чтобы пидара лысого через полгода уволили. Камон красиво
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Пусть в Манчестер заскочат, там погба ещё ждёт
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Удачи Эден!!!И спасибо за годы твоей игры за Синих!!!
Золотой мяч, тебе желаю выиграть!!!
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Осталось дать бан на 3 окна
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