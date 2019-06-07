"Сити" хочет купить Магуайра на замену Компани

"Манчестер Сити" сделал защитника "Лестера" Харри Магуайра своей целью номер один на замену капитану Венсану Компани.

Отыграв 11 сезонов на "Этихад", теперь Компани покидает "горожан" свободным агентом, чтобы стать играющим тренером "Андерлехта". А неопределенность с будущим Николаса Отаменди только усиливает потребность "Сити" в еще одном центральном защитнике.



По информации Manchester Evening News, во главе списка кандидатов "Сити" на замену Компани находится 26-летний Магуайр, однако переговоры с "Лестером" обещают быть непростыми.



"Лисы" лишь в сентябре заключили с Харри новый контракт на пять лет и, как ожидается, потребуют от "Сити" обновить мировой трансферный рекорд по стоимости защитника, который установил "Ливерпуль" покупкой Виргила Ван Дейка за 75 миллионов фунтов 18 месяцев назад.



"Горожане", наверняка, постараются снизить цену за игрока сборной Англии. Чемпионы Премьер-Лиги не готовы платить сильно больше своего трансферного рекорда — 60 млн. фунтов, что они выложили за Рияда Махреза год назад.