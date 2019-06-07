Спортивный арбитражный суд (CAS), вероятно, отклонит апелляцию "Манчестер Сити", который хочет помешать УЕФА вынести обвинительное заключение в отношении клуба.

Напомним, накануне CAS официально подтвердил, что от чемпионов Премьер-Лиги поступило обращение, в котором они требуют признать неправомерным передачу своего дела Судебной палате УЕФА от независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами.



Таким образом, "Сити" не стал дожидаться, какое решение примет УЕФА касательно предполагаемых нарушений правил финансового фейр-плей, а пытается оспорить тот факт, что дело не было закрыто на стадии следствия.



The Guardian считает отказ "очень вероятным" ответом на это обращение. Дело в том, что правила УЕФА не позволяют клубам апеллировать к такого рода вещам, поэтому "горожане" сперва должны будут дождаться окончательного решения — решение же следствия отстранить "Сити" от участия в Лиге Чемпионов на один сезон носит рекомендательный характер для Судебной палаты УЕФА.