"Юнайтед" ждет ответа от Маты на предложение о новом контракте

Хуан Мата "Манчестер Юнайтед" объявил о расставании с Антонио Валенсией и Андером Эррерой, а вот полузащитнику Хуану Мате был предложен новый контракт.

Как и положено всем клубам Премьер-Лиги в это время года, "красные дьяволы" опубликовали свой список игроков, чьи истекающие контракты продлены не будут.

Среди 14 футболистов, которых клуб с "Олд Траффорд" отпускает свободными агентами, ожидаемо значатся Валенсия и Эррера. Первого "Юнайтед" решил отпустить сам, со вторым не смог договориться о новой сделке.

И хотя контракт Маты тоже истекает 30 июня, "дьяволы" не подтвердили расставание с 31-летним испанцем. Как сообщает Sky Sports, это означает, что "Юнайтед" ждет ответа от Хуана на свое предложение о продлении сотрудничества.

В минувшем сезоне Мата сыграл 32 матча за "Юнайтед" во всех турнирах и забил шесть голов.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 21:15

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  1. mancunia-planet 07.06.2019 21:41 # mancunia-planet
    шесть голов забил? оставить

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  2. ilovemanutd 07.06.2019 21:30 # ilovemanutd
    Жаль, что не захотел совершенствоваться

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  3. botan1k 07.06.2019 21:25 # botan1k
    Второй Фабрегас. Вудворд не дурак. Отпустить, нельзя оставить.

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