"Юнайтед" ждет ответа от Маты на предложение о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" объявил о расставании с Антонио Валенсией и Андером Эррерой, а вот полузащитнику Хуану Мате был предложен новый контракт.

Как и положено всем клубам Премьер-Лиги в это время года, "красные дьяволы" опубликовали свой список игроков, чьи истекающие контракты продлены не будут.



Среди 14 футболистов, которых клуб с "Олд Траффорд" отпускает свободными агентами, ожидаемо значатся Валенсия и Эррера. Первого "Юнайтед" решил отпустить сам, со вторым не смог договориться о новой сделке.



И хотя контракт Маты тоже истекает 30 июня, "дьяволы" не подтвердили расставание с 31-летним испанцем. Как сообщает Sky Sports, это означает, что "Юнайтед" ждет ответа от Хуана на свое предложение о продлении сотрудничества.



В минувшем сезоне Мата сыграл 32 матча за "Юнайтед" во всех турнирах и забил шесть голов.