Сарри заберет Игуаина в "Ювентус"

Маурицио Сарри и Гонсало Игуаин В случае своего назначения главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри заберет с собой в Турин из "Челси" нападающего Гонсало Игуаина.

Ради того, чтобы воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи" в январе, Сарри попросил боссов "Челси" уговорить "Ювентус" отозвать Игуаина из аренды в "Милане" и отправить на "Стэмфорд Бридж".

В 18 матчах за "синих" Гонсало забил только пять голов, однако в концовке сезона Сарри неоднократно требовал, чтобы лондонский клуб воспользовался своей опцией, продлив аренду 31-летнего аргентинца или сразу выкупив его.

Сейчас сам Сарри находится на пороге ухода из "Челси", поэтому для лондонского клуба вопрос о сохранении Игуаина не стоит. И хотя прежде ходили слухи, что "Ювентус" не будет рад возвращению Гонсало, персона Маурицио все меняет.

Как сообщает Goal, в случае своего назначения в "Ювентусе" Сарри даст Игуаину второй шанс в Турине. Более того, Маурицио даже расчистит Гонсало дорогу в стартовый состав, избавившись от Марио Манджукича, который лишь в апреле заключил новый контракт.


Метки Игуаин, Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 20:00

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  1. h22o 07.06.2019 20:22 # h22o
    все ж сосарри упоротый более чем полностью..
    вероятно утопит Юве..

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  2. chr1s8rown 07.06.2019 20:14 # chr1s8rown
    Такого специалиста теряет ле чельсо

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  3. ganinilyha 07.06.2019 20:05 # ganinilyha
    Это видимо основная причина его ухода в Юве. Кстати будет забавно, если они лч возьмут.

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  4. role-playin 07.06.2019 20:03 # role-playin
    Главное, чтобы говниньо забрал.

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