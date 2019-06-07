Сарри заберет Игуаина в "Ювентус"
В случае своего назначения главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри заберет с собой в Турин из "Челси" нападающего Гонсало Игуаина.
Ради того, чтобы воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи" в январе, Сарри попросил боссов "Челси" уговорить "Ювентус" отозвать Игуаина из аренды в "Милане" и отправить на "Стэмфорд Бридж".
В 18 матчах за "синих" Гонсало забил только пять голов, однако в концовке сезона Сарри неоднократно требовал, чтобы лондонский клуб воспользовался своей опцией, продлив аренду 31-летнего аргентинца или сразу выкупив его.
Сейчас сам Сарри находится на пороге ухода из "Челси", поэтому для лондонского клуба вопрос о сохранении Игуаина не стоит. И хотя прежде ходили слухи, что "Ювентус" не будет рад возвращению Гонсало, персона Маурицио все меняет.
Как сообщает Goal, в случае своего назначения в "Ювентусе" Сарри даст Игуаину второй шанс в Турине. Более того, Маурицио даже расчистит Гонсало дорогу в стартовый состав, избавившись от Марио Манджукича, который лишь в апреле заключил новый контракт.
07.06.2019 20:00
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Последние комментарии:
все ж сосарри упоротый более чем полностью..
вероятно утопит Юве..
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Такого специалиста теряет ле чельсо
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Это видимо основная причина его ухода в Юве. Кстати будет забавно, если они лч возьмут.
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Главное, чтобы говниньо забрал.
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