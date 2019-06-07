Сарри заберет Игуаина в "Ювентус"

В случае своего назначения главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри заберет с собой в Турин из "Челси" нападающего Гонсало Игуаина.

Ради того, чтобы воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи" в январе, Сарри попросил боссов "Челси" уговорить "Ювентус" отозвать Игуаина из аренды в "Милане" и отправить на "Стэмфорд Бридж".



В 18 матчах за "синих" Гонсало забил только пять голов, однако в концовке сезона Сарри неоднократно требовал, чтобы лондонский клуб воспользовался своей опцией, продлив аренду 31-летнего аргентинца или сразу выкупив его.



Сейчас сам Сарри находится на пороге ухода из "Челси", поэтому для лондонского клуба вопрос о сохранении Игуаина не стоит. И хотя прежде ходили слухи, что "Ювентус" не будет рад возвращению Гонсало, персона Маурицио все меняет.



Как сообщает Goal, в случае своего назначения в "Ювентусе" Сарри даст Игуаину второй шанс в Турине. Более того, Маурицио даже расчистит Гонсало дорогу в стартовый состав, избавившись от Марио Манджукича, который лишь в апреле заключил новый контракт.