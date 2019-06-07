Смоллинг требует от "Юнайтед" добавить в стабильности
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что в новом сезоне его команде нужно добавить в первую очередь в стабильности.
Сезон 2018/19 был похож для "красных дьяволов" на американские горки. После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик в декабре, "Юнайтед" резко прибавил, но в концовке кампании столь же резко сдал и в итоге финишировал только шестым в Премьер-Лиге.
Такого рода перепады формы вызывают озабоченность у Смоллинга, выступающего за "Юнайтед" с 2010 года. Крис надеется, что Сульшер сможет это исправить.
"В чем мы должны добавить в следующем сезоне? В первую очередь — в стабильности. Естественно, с приходом Оле уровень нашей стабильности повысился, но мы знаем, что у нас все еще много работы".
"У нас будет целый предсезонный период, чтобы вместе с Оле и его штабом поработать над определенными вещами. Надеюсь после предсезонного периода мы сможем сохранять стабильность в своей игре и результатах весь сезон. Это необходимо, если ты хочешь быть на вершине лиги. Ты не можешь позволить себе сыграть даже два-три матча ниже своего уровня", — сообщил Смоллинг официальному веб-сайту "Юнайтед".
07.06.2019 19:00
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Последние комментарии:
защита с незаурядной стабильностью придумывает голы в свои ворота..
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морковкин смешной
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Топ. Один из немногих.
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ХУДШИЙ ЗАЩИТНИК ПОСЛЕ ЛИНДЕЛОХА
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Е6ало бы завалил своё травоед!!
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ещё пара сезонов на 6 месте норм будет:)
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Та ви шо, начните с себя, молодой человек.
Естественно, с приходом Оле уровень нашей стабильности повысился
Источник: http://fapl.ru/posts/71268/?c=1
Первые 10 матчей - 9 побед, одна ничья, следующие - 2 победы, 2 ничьих, 7 поражений. Конечно, епта, вы добавили в стабильности, сук, Смолл, ну лучше б ваще молчал(
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и так стабильно сосут, куда ещё стабильней))
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Хорошо не требует подать ему Месси
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