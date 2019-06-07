Смоллинг требует от "Юнайтед" добавить в стабильности

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что в новом сезоне его команде нужно добавить в первую очередь в стабильности.

Сезон 2018/19 был похож для "красных дьяволов" на американские горки. После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик в декабре, "Юнайтед" резко прибавил, но в концовке кампании столь же резко сдал и в итоге финишировал только шестым в Премьер-Лиге.



Такого рода перепады формы вызывают озабоченность у Смоллинга, выступающего за "Юнайтед" с 2010 года. Крис надеется, что Сульшер сможет это исправить.



"В чем мы должны добавить в следующем сезоне? В первую очередь — в стабильности. Естественно, с приходом Оле уровень нашей стабильности повысился, но мы знаем, что у нас все еще много работы".



"У нас будет целый предсезонный период, чтобы вместе с Оле и его штабом поработать над определенными вещами. Надеюсь после предсезонного периода мы сможем сохранять стабильность в своей игре и результатах весь сезон. Это необходимо, если ты хочешь быть на вершине лиги. Ты не можешь позволить себе сыграть даже два-три матча ниже своего уровня", — сообщил Смоллинг официальному веб-сайту "Юнайтед".