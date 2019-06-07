Смоллинг требует от "Юнайтед" добавить в стабильности

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг считает, что в новом сезоне его команде нужно добавить в первую очередь в стабильности.

Сезон 2018/19 был похож для "красных дьяволов" на американские горки. После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик в декабре, "Юнайтед" резко прибавил, но в концовке кампании столь же резко сдал и в итоге финишировал только шестым в Премьер-Лиге.

Такого рода перепады формы вызывают озабоченность у Смоллинга, выступающего за "Юнайтед" с 2010 года. Крис надеется, что Сульшер сможет это исправить.

"В чем мы должны добавить в следующем сезоне? В первую очередь — в стабильности. Естественно, с приходом Оле уровень нашей стабильности повысился, но мы знаем, что у нас все еще много работы".

"У нас будет целый предсезонный период, чтобы вместе с Оле и его штабом поработать над определенными вещами. Надеюсь после предсезонного периода мы сможем сохранять стабильность в своей игре и результатах весь сезон. Это необходимо, если ты хочешь быть на вершине лиги. Ты не можешь позволить себе сыграть даже два-три матча ниже своего уровня", — сообщил Смоллинг официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 19:00

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  1. h22o 07.06.2019 20:20 # h22o
    защита с незаурядной стабильностью придумывает голы в свои ворота..

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  2. superperez101 07.06.2019 20:08 # superperez101
    морковкин смешной

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  3. electric 07.06.2019 20:03 # electric
    Топ. Один из немногих.

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  4. quavo 07.06.2019 19:43 # quavo
    ХУДШИЙ ЗАЩИТНИК ПОСЛЕ ЛИНДЕЛОХА

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  5. tra-hall 07.06.2019 19:38 # tra-hall
    Е6ало бы завалил своё травоед!!

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  6. alexomck 07.06.2019 19:27 # alexomck
    ещё пара сезонов на 6 месте норм будет:)

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  7. imf-tau 07.06.2019 19:27 # imf-tau
    Та ви шо, начните с себя, молодой человек.

    Естественно, с приходом Оле уровень нашей стабильности повысился

    Источник: http://fapl.ru/posts/71268/?c=1

    Первые 10 матчей - 9 побед, одна ничья, следующие - 2 победы, 2 ничьих, 7 поражений. Конечно, епта, вы добавили в стабильности, сук, Смолл, ну лучше б ваще молчал(

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  8. stamford-bridge 07.06.2019 19:13 # stamford-bridge
    и так стабильно сосут, куда ещё стабильней))

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  9. mancunia-planet 07.06.2019 19:11 # mancunia-planet
    Хорошо не требует подать ему Месси

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