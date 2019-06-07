Сессеньон отказался от нового контракта с "Фулхэмом" и хочет в "Тоттенхэм"

Вингер Райан Сессеньон сообщил "Фулхэму", что не будет подписывать новый контракт, и теперь надеется перейти в "Тоттенхэм".

19-летний Сессеньон достаточно невыразительно провел свой дебютный сезон в Премьер-Лиге, однако количество заинтересованных в нем клубов только увеличилось.



Помимо "шпор", интерес к игроку молодежной сборной Англии также проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. Райан является выходцем из семьи ивуарийского происхождения и свободно говорит по-французски, что лишь увеличивает его привлекательность в глазах чемпионов Лиги 1.



Тем не менее, утверждает The Guardian, Сессеньон уже определился со своим следующим клубом. Райан видит себя в "Тоттенхэме", а у вылетевшего из Премьер-Лиги "Фулхэма" нет шансов его сохранить — действующий контракт игрока истекает через 12 месяцев.



Сессеньон уверен, что ему пойдет на пользу совместная работа с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который прекрасно себя проявил в развитии молодых английских талантов.



Прямо сейчас Сессеньон готовится к молодежному Евро, однако "шпоры" надеются оформить этот трансфер к началу предсезонной подготовки 8 июля.



За ближайший месяц "Тоттенхэму" нужно согласовать стоимость Сессеньона. Пока "Фулхэм" хочет за Райана 45 миллионов фунтов, а "шпоры" готовы заплатить только 25 млн.