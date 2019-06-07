"Юнайтед" подтвердил, что покупает Даниэля Джеймса
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о согласовании трансфера вингера "Суонси" и сборной Уэльса Даниэля Джеймса.
Еще накануне 21-летний Джеймс прошел медицинское обследование в Каррингтоне, а перед этим согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами".
По информации Sky Sports, "лебеди" получают за свое дарование 15 миллионов фунтов сразу, а еще 3 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
Сегодня клуб с "Олд Траффорд" подтвердил приобретение Джеймса. Даниэль становится первым новичком "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере.
Впрочем, только подтверждением "дьяволы" и ограничились. Все подробности "Юнайед" обещает предоставить на следующей неделе, когда ФИФА официально откроет трансферное окно (11 июня).
07.06.2019 17:30
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получше всяких лингардов будет ,уверен
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Читать до конца.
Депай: из-за Моуринью сходил с ума, в «МЮ» я достиг своего дна
Вингер «Лиона» Мемфис Депай рассказал о ситуации, в которой он оказался, играя в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью. «Когда пришёл Моуринью, я чувствовал себя уверенно и даже тренировался с большим рвением. Но моё положение в команде не менялось, несмотря на то что я полностью отдавался на тренировках. Даже такие игроки, как Ибрагимович, Погба и Каррик, задавались вопросом, как это возможно, почему я так и не получал шанса. Моуринью говорил, что он очень доволен моей работой и моим отношением. Но он не давал мне возможности проявить себя. Из-за таких моментов я сходил с ума. После тренировки я шёл домой и не хотел никого видеть. Психологически мне было трудно, и с каждым днём становилось ​​всё хуже. Иногда разочарование провоцировало меня на вспышки гнева. Однажды я даже ударил своего лучшего друга у себя дома. Я остановился, прежде чем причинить ему боль. Потом мне стало стыдно. Я коснулся дна, я удивлялся своему собственному поведению», — приводит слова Депая El Mundo Deportivo со ссылкой на его автобиографию.
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"Барселона" пытается купить 21-летнего форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда
Клубы уже начали переговоры о трансфере англичанина. В каталонском клубе считают, что Решфорд усилит атаку команды, а также подходит стилю "блаугранас".
Отметим, что текущий контракт Решфорда с МЮ заканчивается 30 июня 2020 года. В сезоне-2018/19 форвард провел 47 матчей, забил 19 мячей и отдал девять голевых передач.
Наконецно шанс Гринвуду дадут, там и Чпок может фоварда сыграть.
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продан, осталось офишиалочку дождаться, договор уже есть.
что ж, прощай и спс за все, это были незабываемые 7 лет.
Но твоя мечта выиграть лч с челси не осуществилась. Говорил ведь, что хочет как дрогба дождаться своего шанса и все-таки выиграть ЛЧ. А ведь не дождался. Что ж, еще раз, удачи. Может с реалом выиграешь, но не пересекаясь с Челси.
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Норм скорость у него, и с обоих ног может дать пиздюлей
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Не благодарите.
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Мэтт Филлипс и то поинтереснее выглядел.
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пхахахахаа
какой-то нонейм 20 млн
азар покупался за 30
кеееееек
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Как думаете какой номер дадут. Думаю 7. Или 10 забрать у Рэшфорда.
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Миха спасибо за компаративизм, что показал фото счастливого Джеймса у футболке Суонси и непоймикакоерукалицо на заставке (ролика фаната Солаха). Как говорится почуствуйте разницу.
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Я бы советовал манкам уже сдавать свои абонименты с такими трансферами.
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Сир Кэннет Далнфлеш одобряет.
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Я уже прикидаю фейс Джеймса, когда он приедет на базу и будет думать что там Мбаппе, Де Лигт, Облак, Гризман, Почба, Дибала, а там его встречают Янг, Джонс и Смоллинг с дабстепом хахахахха ору.
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Пля, манки пишут что это суперстар апкаминг. Ебобо.
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Наконецто главная о лучшем клуба АПЛ(нет).
Гуляем манки. Комментируем, чтоб другие фанаты не думали, что тут на сайте только пинсы и скузи. Я буду вести подсчёт.
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Даниэль становится первым новичком "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере
Надеюсь первым и последним. Ставка на молодняк где?
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Это тупой бегунок только бегает и прокидывает когде есть зоны. Уолкотт, Леннон и ШВФ нервно курят в сторонке по прямолинейности.
Вудворд красава.
Миха спасибо, что на главной.
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чет дешево как то
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Новый Гигз. Будет сидеть в Юнайтед и 20 лет втихаря ебать жену брата. Можете скринить
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