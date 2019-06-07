"Юнайтед" подтвердил, что покупает Даниэля Джеймса

Даниэль Джеймс "Манчестер Юнайтед" официально объявил о согласовании трансфера вингера "Суонси" и сборной Уэльса Даниэля Джеймса.

Еще накануне 21-летний Джеймс прошел медицинское обследование в Каррингтоне, а перед этим согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами".

По информации Sky Sports, "лебеди" получают за свое дарование 15 миллионов фунтов сразу, а еще 3 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.

Сегодня клуб с "Олд Траффорд" подтвердил приобретение Джеймса. Даниэль становится первым новичком "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере.

Впрочем, только подтверждением "дьяволы" и ограничились. Все подробности "Юнайед" обещает предоставить на следующей неделе, когда ФИФА официально откроет трансферное окно (11 июня).


Метки видео, Джеймс, Манчестер Юнайтед, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 17:30

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Последние комментарии:




  1. quavo 07.06.2019 18:36 # quavo
    получше всяких лингардов будет ,уверен

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  2. botan1k 07.06.2019 18:18 # botan1k
    Читать до конца.

    Депай: из-за Моуринью сходил с ума, в «МЮ» я достиг своего дна

    Вингер «Лиона» Мемфис Депай рассказал о ситуации, в которой он оказался, играя в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью. «Когда пришёл Моуринью, я чувствовал себя уверенно и даже тренировался с большим рвением. Но моё положение в команде не менялось, несмотря на то что я полностью отдавался на тренировках. Даже такие игроки, как Ибрагимович, Погба и Каррик, задавались вопросом, как это возможно, почему я так и не получал шанса. Моуринью говорил, что он очень доволен моей работой и моим отношением. Но он не давал мне возможности проявить себя. Из-за таких моментов я сходил с ума. После тренировки я шёл домой и не хотел никого видеть. Психологически мне было трудно, и с каждым днём становилось &#8203;&#8203;всё хуже. Иногда разочарование провоцировало меня на вспышки гнева. Однажды я даже ударил своего лучшего друга у себя дома. Я остановился, прежде чем причинить ему боль. Потом мне стало стыдно. Я коснулся дна, я удивлялся своему собственному поведению», — приводит слова Депая El Mundo Deportivo со ссылкой на его автобиографию.

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  3. botan1k 07.06.2019 18:16 # botan1k
    "Барселона" пытается купить 21-летнего форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда

    Клубы уже начали переговоры о трансфере англичанина. В каталонском клубе считают, что Решфорд усилит атаку команды, а также подходит стилю "блаугранас".

    Отметим, что текущий контракт Решфорда с МЮ заканчивается 30 июня 2020 года. В сезоне-2018/19 форвард провел 47 матчей, забил 19 мячей и отдал девять голевых передач.

    Наконецно шанс Гринвуду дадут, там и Чпок может фоварда сыграть.

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  4. thegodfather 07.06.2019 18:14 # thegodfather
    http://0s.on2w4nrngm.ovzwk4tbobus4y3pnu.cmle.ru/c850420/v850420766/14202e/DcatLjmU3f0.jpg
    http://0s.on2w4nrngy.ovzwk4tbobus4y3pnu.cmle.ru/c850420/v850420766/142007/E7FrFJ3xjTk.jpg


    продан, осталось офишиалочку дождаться, договор уже есть.

    что ж, прощай и спс за все, это были незабываемые 7 лет.

    Но твоя мечта выиграть лч с челси не осуществилась. Говорил ведь, что хочет как дрогба дождаться своего шанса и все-таки выиграть ЛЧ. А ведь не дождался. Что ж, еще раз, удачи. Может с реалом выиграешь, но не пересекаясь с Челси.

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  5. mancunia-planet 07.06.2019 18:12 # mancunia-planet
    Норм скорость у него, и с обоих ног может дать пиздюлей

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  6. botan1k 07.06.2019 18:11 # botan1k
    Всем фанатам обязательно подписатся на Твиттер и Инстаграм топарика.

    https://twitter.com/Daniel_James_97

    https://www.instagram.com/daniel_james97/

    Не благодарите.

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  7. hachidlo 07.06.2019 18:10 # hachidlo
    Мэтт Филлипс и то поинтереснее выглядел.

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  8. thegodfather 07.06.2019 18:10 # thegodfather
    пхахахахаа

    какой-то нонейм 20 млн
    азар покупался за 30
    кеееееек

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  9. botan1k 07.06.2019 18:09 # botan1k
    Как думаете какой номер дадут. Думаю 7. Или 10 забрать у Рэшфорда.

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  10. botan1k 07.06.2019 18:08 # botan1k
    Миха спасибо за компаративизм, что показал фото счастливого Джеймса у футболке Суонси и непоймикакоерукалицо на заставке (ролика фаната Солаха). Как говорится почуствуйте разницу.

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  11. botan1k 07.06.2019 18:05 # botan1k
    Я бы советовал манкам уже сдавать свои абонименты с такими трансферами.

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  12. slash-lfc 07.06.2019 18:02 # slash-lfc
    Сир Кэннет Далнфлеш одобряет.

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  13. botan1k 07.06.2019 18:00 # botan1k
    Я уже прикидаю фейс Джеймса, когда он приедет на базу и будет думать что там Мбаппе, Де Лигт, Облак, Гризман, Почба, Дибала, а там его встречают Янг, Джонс и Смоллинг с дабстепом хахахахха ору.

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  14. botan1k 07.06.2019 17:58 # botan1k
    Пля, манки пишут что это суперстар апкаминг. Ебобо.

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  15. botan1k 07.06.2019 17:56 # botan1k
    Наконецто главная о лучшем клуба АПЛ(нет).

    Гуляем манки. Комментируем, чтоб другие фанаты не думали, что тут на сайте только пинсы и скузи. Я буду вести подсчёт.

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  16. botan1k 07.06.2019 17:55 # botan1k
    Даниэль становится первым новичком "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере

    Надеюсь первым и последним. Ставка на молодняк где?

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  17. botan1k 07.06.2019 17:50 # botan1k
    Это тупой бегунок только бегает и прокидывает когде есть зоны. Уолкотт, Леннон и ШВФ нервно курят в сторонке по прямолинейности.

    Вудворд красава.

    Миха спасибо, что на главной.

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  18. van-der-slav 07.06.2019 17:46 # van-der-slav
    чет дешево как то

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  19. rentv 07.06.2019 17:42 # rentv
    Новый Гигз. Будет сидеть в Юнайтед и 20 лет втихаря ебать жену брата. Можете скринить

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