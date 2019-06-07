"Юнайтед" подтвердил, что покупает Даниэля Джеймса

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о согласовании трансфера вингера "Суонси" и сборной Уэльса Даниэля Джеймса.

Еще накануне 21-летний Джеймс прошел медицинское обследование в Каррингтоне, а перед этим согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами".



По информации Sky Sports, "лебеди" получают за свое дарование 15 миллионов фунтов сразу, а еще 3 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



Сегодня клуб с "Олд Траффорд" подтвердил приобретение Джеймса. Даниэль становится первым новичком "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере.



Впрочем, только подтверждением "дьяволы" и ограничились. Все подробности "Юнайед" обещает предоставить на следующей неделе, когда ФИФА официально откроет трансферное окно (11 июня).



