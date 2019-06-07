Луиш Боа Морте стал ассистентом главного тренера "Эвертона"

Бывший вингер "Арсенала", "Саутгемптона", "Фулхэма", "Вест Хэма" и сборной Португалии Луиш Боа Морте стал ассистентом своего соотечественника Марку Силвы в "Эвертоне".

Силва находился в поисках ближайшего помощника с прошлого месяца, когда Жоау Педру Соузе поступило предложение возглавить "Фамаликан", пробившийся в высший португальский дивизион.



В лице Соузы Силва лишился верного товарища, который ассистировал ему не только на "Гудисон Парк", но также в "Спортинге", "Олимпиакосе", "Халле" и "Уотфорде".



Доверить столь ответственную роль Силва решил Боа Морте, который 14 лет свой игровой карьеры посвятил английскому футболу. Луиш отлично знаком с Марку, который его тренировал в "Спортинге" в сезоне 2014/15.



"Я очень рад присоединиться к "Эвертону", большому клубу с огромной историей и традициями. Я в восторге от того, что снова буду работать с Марку Силвой, который является отличным тренером. Я бы хотел поблагодарить его за эту большую возможность", — сообщил Боа Морте.



Добавим, что это будет вторая работа 41-летнего Боа Морте на тренерском поприще. С января 2019 и до недавних пор Луиш трудился ассистентом в "Маккаби Хайфа".