"Ливерпуль" и "Сити" поспорят за Суперкубок Англии 4 августа

Суперкубок Англии FA официально подтвердила, что матч за Суперкубок Англии (Community Shield) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" будет сыгран на "Уэмбли" в воскресенье 4 августа.

Как известно, матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт сезона и проводится между действующим чемпионом страны и обладателем национального кубка.

Однако в минувшем сезоне "горожане" выиграли и Премьер-Лигу, и Кубок Англии. Учитывая это, их соперником по матчу за Суперкубок становится вторая команда Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".

Добавим, матч за Суперкубок Англии станет одним из семи шансов для "красных" поднять трофей в сезоне 2019/20. Также команда Юргена Клоппа сразится за Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, не считая Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 16:55

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 07.06.2019 17:28 # rap-woiska
    Тупо за ближайшие полгода чашек больше соберут чем щольсбери в ближайшие 5 лет

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  2. reams 07.06.2019 17:08 # reams
    В таком матче кроме как травм обоим ничего и не пожелаешь особо

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  3. mancunia-planet 07.06.2019 17:06 # mancunia-planet
    У Ливера сразу несколько шансов на трофеи, хорошо в чемпе им то Челси мешает, то Сити сейчас, то МЮ ранее)

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  4. liverpudlian 07.06.2019 16:58 # liverpudlian
    7/7 ez

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