"Ливерпуль" и "Сити" поспорят за Суперкубок Англии 4 августа

FA официально подтвердила, что матч за Суперкубок Англии (Community Shield) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" будет сыгран на "Уэмбли" в воскресенье 4 августа.

Как известно, матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт сезона и проводится между действующим чемпионом страны и обладателем национального кубка.



Однако в минувшем сезоне "горожане" выиграли и Премьер-Лигу, и Кубок Англии. Учитывая это, их соперником по матчу за Суперкубок становится вторая команда Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".



Добавим, матч за Суперкубок Англии станет одним из семи шансов для "красных" поднять трофей в сезоне 2019/20. Также команда Юргена Клоппа сразится за Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, не считая Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги.