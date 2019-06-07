"Ливерпуль" и "Сити" поспорят за Суперкубок Англии 4 августа
FA официально подтвердила, что матч за Суперкубок Англии (Community Shield) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" будет сыгран на "Уэмбли" в воскресенье 4 августа.
Как известно, матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт сезона и проводится между действующим чемпионом страны и обладателем национального кубка.
Однако в минувшем сезоне "горожане" выиграли и Премьер-Лигу, и Кубок Англии. Учитывая это, их соперником по матчу за Суперкубок становится вторая команда Премьер-Лиги в лице "Ливерпуля".
Добавим, матч за Суперкубок Англии станет одним из семи шансов для "красных" поднять трофей в сезоне 2019/20. Также команда Юргена Клоппа сразится за Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, не считая Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги.
07.06.2019 16:55
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Последние комментарии:
Тупо за ближайшие полгода чашек больше соберут чем щольсбери в ближайшие 5 лет
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В таком матче кроме как травм обоим ничего и не пожелаешь особо
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У Ливера сразу несколько шансов на трофеи, хорошо в чемпе им то Челси мешает, то Сити сейчас, то МЮ ранее)
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7/7 ez
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