Гиггз одобряет трансфер Джеймса в "Юнайтед"

Даниэль Джеймс Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз уверен, что "Манчестер Юнайтед" совершает отличное приобретение в лице вингера Даниэля Джеймса.

Накануне Гиггз позволил Джеймсу отлучиться на базу "Юнайтед" для прохождения медицинского обследования. Предполагается, что сам Даниэль уже согласовал условия личного контракта, поэтому подтверждение этого трансфера стоимостью 18 миллионов фунтов — дело ближайшего времени.

Гиггз одобряет эту инвестицию своего бывшего клуба. Райан лишь надеется, что Джеймс останется собой после перехода к "красным дьяволам".

"Он не только великолепный игрок, но и великолепный парень. Он очень рассудительный человек, и если дело будет доведено до конца, "Юнайтед" получит очень талантливого и яркого игрока".

"Какой совет я могу ему дать? Совет ничего не меняет. Если тобой интересуется такого рода клуб, то это из-за того, что ты делаешь. Не пытайся быть кем-либо еще и не пытайся делать что-либо иначе", — сообщил Гиггз Sky Sports.


Метки Гиггз, Джеймс, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 456

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  1. mancunia-planet 07.06.2019 16:34 # mancunia-planet
    Лютый топарь на банке, норм

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  2. realbad 07.06.2019 16:13 # realbad
    Гигг))) админы окропили ледженду манюшки

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  3. drakula 07.06.2019 16:05 # drakula
    «Гигг» админ что куриш?

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  4. mikkiynwa 07.06.2019 16:05 # mikkiynwa
    Гигг)))))) сука

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