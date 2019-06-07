Кристиан Бентеке не собирается в Китай

Кристиан Бентеке Нападающий Кристиан Бентеке заявил, что не собирается уезжать в Китай и хочет остаться в "Кристал Пэлас".

Из-за проблем со здоровьем сезон 2018/19 сложился для Бентеке крайне неудачно. Кристиан сыграл 19 матчей с учетом всех соревнований и забил только один гол.

Несмотря на ужасную форму 28-летнего Бентеке, в прессе появились слухи об интересе к Кристиану со стороны китайских клубов. Впрочем, экс-игрок "Ливерпуля" и "Астон Виллы" не придает этому значения.

"Я не хочу вдаваться в детали или искать оправдания. Я пытался форсировать свое возвращение в форму, но не вышло".

"Я хорошо отыграл первый сезон, но два следующих получились очень сложными. Тем не менее, у меня все еще есть контракт с "Кристал Пэлас", и я планирую его отработать".

"Клуб всегда обращался со мной очень корректно, и я не хочу уходить как вор. Китай никогда не был вариантом для меня. Я мечтал выступать в Премьер-Лиге, и я по-прежнему хочу быть здесь", — цитирует Бентеке Daily Mirror.


Метки Бентеке, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 15:00

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  1. ivan-4milan 07.06.2019 15:59 # ivan-4milan
    Удачи. Ну и правильно. Че его Клопп турнул не понятно , вроде нп уровне Ориги.

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  2. thegodfather 07.06.2019 15:10 # thegodfather
    бентекек

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