Кристиан Бентеке не собирается в Китай

Нападающий Кристиан Бентеке заявил, что не собирается уезжать в Китай и хочет остаться в "Кристал Пэлас".

Из-за проблем со здоровьем сезон 2018/19 сложился для Бентеке крайне неудачно. Кристиан сыграл 19 матчей с учетом всех соревнований и забил только один гол.



Несмотря на ужасную форму 28-летнего Бентеке, в прессе появились слухи об интересе к Кристиану со стороны китайских клубов. Впрочем, экс-игрок "Ливерпуля" и "Астон Виллы" не придает этому значения.



"Я не хочу вдаваться в детали или искать оправдания. Я пытался форсировать свое возвращение в форму, но не вышло".



"Я хорошо отыграл первый сезон, но два следующих получились очень сложными. Тем не менее, у меня все еще есть контракт с "Кристал Пэлас", и я планирую его отработать".



"Клуб всегда обращался со мной очень корректно, и я не хочу уходить как вор. Китай никогда не был вариантом для меня. Я мечтал выступать в Премьер-Лиге, и я по-прежнему хочу быть здесь", — цитирует Бентеке Daily Mirror.