"Юнайтед" отчаялся переманить Райса и Санчо

Деклан Райс Джейдон Санчо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс и вингер дортмундской "Боруссии" Деклан Райс вне досягаемости его клуба.

Удручающим образом завершив сезон 2018/19, "красные дьяволы" развернули бурную деятельность на трансферном рынке, но пока, несмотря на наличие огромного бюджета, смогли согласовать лишь приобретение молодого Даниэля Джеймса из "Суонси".

Что касается более звездных и дорогостоящих игроков, то "Юнайтед" обнаружил, что эти цели недоступны — или в силу аномальной дороговизны, или в силу того, что сами футболисты не горят желанием переходить в шестую команду Премьер-Лиги.

Таким образом, "дьяволы" были вынуждены вычеркивать имена из своего списка желанных целей, и сейчас, утверждает Evening Standard, Сульшер потерял надежду переманить Райса и Санчо.

При этом "Юнайтед" продолжит следить за обоими игроками сборной Англии, однако реально рассчитывать на приобретение Деклана и Джейдона "дьяволы" смогут только после возвращения в Лигу Чемпионов.


Метки Боруссия, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 14:00

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  1. rap-woiska 07.06.2019 14:29 # rap-woiska
    Кто ваще в досягаемости для этих топариков

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  2. carrick-16 07.06.2019 14:21 # carrick-16
    Два деклана райса

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  3. lampard78 07.06.2019 14:07 # lampard78
    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Деклан Райс признал, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс и вингер дортмундской "Боруссии" Деклан Райс вне досягаемости его клуба, передаёт наш корреспондент Деклан Райс.

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  4. verh 07.06.2019 14:04 # verh
    МихаЖло, садись - ДВА.... как обычно статься с кучей ошибок от недоадмина..

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  5. botan1k 07.06.2019 14:02 # botan1k
    Уже даже Райса купить не могут мешки. Ладно СанчоПанчо, но Райс?

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