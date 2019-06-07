"Юнайтед" отчаялся переманить Райса и Санчо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс и вингер дортмундской "Боруссии" Деклан Райс вне досягаемости его клуба.
Удручающим образом завершив сезон 2018/19, "красные дьяволы" развернули бурную деятельность на трансферном рынке, но пока, несмотря на наличие огромного бюджета, смогли согласовать лишь приобретение молодого Даниэля Джеймса из "Суонси".
Что касается более звездных и дорогостоящих игроков, то "Юнайтед" обнаружил, что эти цели недоступны — или в силу аномальной дороговизны, или в силу того, что сами футболисты не горят желанием переходить в шестую команду Премьер-Лиги.
Таким образом, "дьяволы" были вынуждены вычеркивать имена из своего списка желанных целей, и сейчас, утверждает Evening Standard, Сульшер потерял надежду переманить Райса и Санчо.
При этом "Юнайтед" продолжит следить за обоими игроками сборной Англии, однако реально рассчитывать на приобретение Деклана и Джейдона "дьяволы" смогут только после возвращения в Лигу Чемпионов.
07.06.2019 14:00
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Кто ваще в досягаемости для этих топариков
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Два деклана райса
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Деклан Райс признал, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс и вингер дортмундской "Боруссии" Деклан Райс вне досягаемости его клуба, передаёт наш корреспондент Деклан Райс.
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МихаЖло, садись - ДВА.... как обычно статься с кучей ошибок от недоадмина..
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Уже даже Райса купить не могут мешки. Ладно СанчоПанчо, но Райс?
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