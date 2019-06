Светская хроника за пятницу

Маттейса Де Лигта не будет в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" предложил 100 миллионов фунтов за Калиду Кулибали. "Ливерпуль" готов потратиться на Николя Пепе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт отверг интерес из Премьер-Лиги и теперь выбирает между "Барселоной" и ПСЖ. (RMC)



ПСЖ — новый фаворит в борьбе за Де Лигта. (ESP)



"Манчестер Юнайтед" надеется подписать Де Лигта и Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" к началу предсезонного периода. (The Sun)



"Юнайтед" предложил 100 млн. фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Daily Express)



"Валенсия" начала переговоры о приобретении защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана. (Daily Mail)



Из-за трансферного запрета "Челси" оставит защитника Курта Зума у себя. (The Sun)



"Ливерпуль" готов предложить 71 млн. фунтов за вингера "Лилля" Николя Пепе. (L'Equipe)



"Ливерпуль" планирует начать летнюю трансферную кампанию с покупки вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы. (Daily Express)



"Арсенал" и "Реал" следят за 20-летним полузащитником "Ривер Плейт" Эсекиэлем Паласиосом, который доступен для трансфера за 18 млн. фунтов. (Daily Mail)



Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Карраско приблизился к переходу в "Арсенал". (Daily Mirror)



"Арсенал" вышел из борьбы за 18-летнего защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. (The Sun)



Защитник "Сампдории" Йоаким Андерсен может предпочесть "Милан", а не "Арсенал". (Metro)



"Тоттенхэму" была предложена возможность купить полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера на замену Кристиану Эриксену. (Daily Star)



"Эвертон" обратился к "Тоттенхэму" насчет левого защитника Данни Роуза, который может заменить на "Гудисон Парк" Люку Диня. (Daily Star)



ПСЖ может возобновить интерес к полузащитнику "Эвертона" Идриссе Гейе. (Le 10 Sport)



"Вулверхэмптон" готов предложить 10 млн. фунтов за юного полузащитника "Ливерпуля" Рафаэля Камачо. (Daily Mail)



Нападающий "Вулверхэмптона" Элдер Кошта сталь целью для "Лидса". (Express and Star)



"Вест Хэм" может сделать улучшенное предложение по чилийскому защитнику "Алавеса" Гильермо Марипану, получив отказ на 13.5 млн. фунтов. (The Sun)



"Шеффилд Юнайтед" надеется опередить "Селтик" в борьбе за свободного агента Фила Ягиелку. (Daily Express)



Другое



Полузащитник "Челси" Нголо Канте возвращается из сборной Франции с травмой колена. (The Sun)



Вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад был арестован во Франции по подозрению в коррупции. (Sky Sports)