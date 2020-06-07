"Ливерпуль" представил новую выездную форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20 "Ливерпуль" официально представил новый комплект своей выездной формы от компании New Balance на сезон 2019/20.

Сезон 2019/20 станет последним по контракту между "Ливерпулем" и New Balance, и уже в следующем году у мерсисайдского клуба появится новый технический спонсор.

Напоследок New Balance преподнесла довольно лаконичный и классический продукт, который отличается от предыдущих исполнений выездной формы, называвшихся словами "глубоко фиолетовый", "насыщенный цитрусовый" и "токсичный гром".

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая выездная форма Ливерпуля на сезон 2019/20


Метки New Balance, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 716

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Последние комментарии:




  1. rj1992 07.06.2019 12:24 # rj1992
    Сборная Англии или Франции, не похоже на ливерпульскую. Верните карлсберг - ЛФК.

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  2. brown-ale 07.06.2019 12:24 # brown-ale
    Вот стоило НБ погнать ссаными тряпками, как они начали делать хоть что-то приличное.

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  3. coon4 07.06.2019 12:23 # coon4
    Одни негры, унтерменьши и прочая грязь из под ногтей, человек это говно не оденет

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  4. januzaj00 07.06.2019 12:20 # januzaj00
    Под реал мадрид косят

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  5. mikkiynwa 07.06.2019 12:17 # mikkiynwa
    КОРОЛИ ЕВРОПЫ!!!

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  6. electric 07.06.2019 12:16 # electric
    Для чемпионов Европы очень даже ничего. У левона бритого бомбанёт. Скриньте.

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  7. ilovemanutd 07.06.2019 12:11 # ilovemanutd
    В любом случае это лучше чем адидас с их е*учими 3-мя полосками

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  8. arsenverim 07.06.2019 12:11 # arsenverim
    Выездную форму МЮ напоминает

    такое же ховно

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  9. blackdreamer 07.06.2019 12:07 # blackdreamer
    после варриорского гавна все годное
    но эта еще пойдет
    зашкварные только полоски на рукавах

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  10. rap-woiska 07.06.2019 12:04 # rap-woiska
    падет

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  11. farot 07.06.2019 12:04 # farot
    нормально. Почти ничего лишнего

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  12. chr1s8rown 07.06.2019 12:04 # chr1s8rown
    Соберем суперкубки

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