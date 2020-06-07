"Ливерпуль" представил новую выездную форму на сезон 2019/20 (ФОТО)
"Ливерпуль" официально представил новый комплект своей выездной формы от компании New Balance на сезон 2019/20.
Сезон 2019/20 станет последним по контракту между "Ливерпулем" и New Balance, и уже в следующем году у мерсисайдского клуба появится новый технический спонсор.
Напоследок New Balance преподнесла довольно лаконичный и классический продукт, который отличается от предыдущих исполнений выездной формы, называвшихся словами "глубоко фиолетовый", "насыщенный цитрусовый" и "токсичный гром".
07.06.2019 12:00
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Последние комментарии:
Сборная Англии или Франции, не похоже на ливерпульскую. Верните карлсберг - ЛФК.
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Вот стоило НБ погнать ссаными тряпками, как они начали делать хоть что-то приличное.
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Одни негры, унтерменьши и прочая грязь из под ногтей, человек это говно не оденет
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Под реал мадрид косят
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КОРОЛИ ЕВРОПЫ!!!
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Для чемпионов Европы очень даже ничего. У левона бритого бомбанёт. Скриньте.
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В любом случае это лучше чем адидас с их е*учими 3-мя полосками
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Выездную форму МЮ напоминает
такое же ховно
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после варриорского гавна все годное
но эта еще пойдет
зашкварные только полоски на рукавах
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падет
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нормально. Почти ничего лишнего
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Соберем суперкубки
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