"Ливерпуль" представил новую выездную форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

"Ливерпуль" официально представил новый комплект своей выездной формы от компании New Balance на сезон 2019/20.

Сезон 2019/20 станет последним по контракту между "Ливерпулем" и New Balance, и уже в следующем году у мерсисайдского клуба появится новый технический спонсор.



Напоследок New Balance преподнесла довольно лаконичный и классический продукт, который отличается от предыдущих исполнений выездной формы, называвшихся словами "глубоко фиолетовый", "насыщенный цитрусовый" и "токсичный гром".



























