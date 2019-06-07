"Челси" подал апелляцию в CAS насчет трансферного запрета

Челси "Челси" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу трансферного запрета, которым был наказан лондонский клуб ФИФА.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие", возможно, вообще не будут обращаться в CAS из-за опасений, что их трансферный запрет будет расширен с двух окон до трех.

Тем не менее, на "Стэмфорд Бридж" было принято решение рискнуть. Сегодня CAS официально подтвердил, что со стороны победителей Лиги Европы была зарегистрировала апелляция против ФИФА.

Напомним, ФИФА вынесла решение о трансферном запрете еще в феврале. "Челси" немедленно заявил о своей невиновности, однако протест "синих" в мае был отклонен.

CAS не устанавливает сроки по рассмотрению апелляции "Челси", поэтому вопрос о том, смогут ли "синие" покупать игроков грядущим летом, остается открытым.


Метки CAS, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 11:30

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Последние комментарии:




  1. coon4 07.06.2019 12:24 # coon4
    Вялой паречкой по губам получат.

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  2. mancunia-planet 07.06.2019 12:18 # mancunia-planet
    Пенсы версус колбасники!
    На первых абсолютно все ссут, вторые сами на себя.
    Битва обоссанцев, фапл жыв!

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  3. roberto-89 07.06.2019 12:17 # roberto-89
    бедный челси (((

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  4. kipeloff89 07.06.2019 12:12 # kipeloff89
    Пацаны, завтра еду на рыбалку в первый раз в жизни, поэтому подскажите те кто шарит: как отличить леща от линя, и щуку от сома?
    А то мало ли словлю и не смогу понять кто это.

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  5. farot 07.06.2019 12:08 # farot
    если и это не выгорит, можно будет обратиться к Навальному, чтобы он жалобу в ЕСПЧ состряпал

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  6. thegodfather 07.06.2019 12:05 # thegodfather
    Наш корреспондент из Football London Оливер Харборд сообщает, что хоть "Челси" и подал апелляцию в Спортивный Арбитражный Суд, но просьбы о заморозке запрета зарегистрировано не было.

    На данный момент, "Челси" все еще нельзя подписывать игроков. Это конечно поправимо, и мы еще можем подать заявку за приостановку запрета. Но на данную минуту, "Челси" все еще предстоит это сделать.

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  7. zheka000000 07.06.2019 12:03 # zheka000000
    Боже, сколько же здесь умных людей. И почему в руководстве Челси такие глупые профессионалы, зарабатывающие огромные деньги?

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  8. fog 07.06.2019 12:01 # fog
    Объясняю для тупых дебилов - тянули с апелляцией и пускали слухи про бан на три окна, чтобы раскрутить Реал по полной. Продали Азара и на следующий день подали апелляцию. Мудрый шахматный ход.

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  9. thegodfather 07.06.2019 11:59 # thegodfather
    Видимо трансферы - требования нового тренера
    Имхо канешн. Но коль так тянули значит готовы были год играть без трансферов
    Но судя по всему коуч сказал, что придёт, если будут трансферы. Лэмпард ли?

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  10. chr1s8rown 07.06.2019 11:59 # chr1s8rown
    сюсюти и щельси из одной глины .

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  11. iskander8sg 07.06.2019 11:55 # iskander8sg
    Вот и вся суть пенсоидизма.
    Нормальный болельщик челси говорит о проблемах команды, при этом не плюясь желчю в лфк, так сразу пенсоиды агрятся, еще и 0,5 фаната шити приплелся как муха на говно)
    Классика)

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  12. rap-woiska 07.06.2019 11:54 # rap-woiska
    норм 2 лета подписывать не смогут, а на 4ое окно зима приходится и посреди сезона хyй кого вырвешь толкового.

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  13. fanstevengerrard 07.06.2019 11:54 # fanstevengerrard
    https://www.youtube.com/watch?v=DUdc_efbZ8A

    Как вам дисс на поросенко? Там субтитры есть, если что.

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  14. imf-tau 07.06.2019 11:52 # imf-tau
    Глупый шаг, если тянули - понимали, что виновны. Но видимо 3 окна потом менее важны, чем одно окно сейчас. Видимо будут докупать года на три вперед. Иначе придется тащить на "мегатопарях из академии".

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  15. kipeloff69 07.06.2019 11:50 # kipeloff69
    логан на максах и удочки или золотой требл?

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  16. kipeloff69 07.06.2019 11:47 # kipeloff69
    ссыкливые пенсовы6лядки крутятся как пельмень гритомамки на сковородке в церкви на пасху!

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  17. cezar 07.06.2019 11:45 # cezar
    Ну надеемся на лучшее)

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  18. fanstevengerrard 07.06.2019 11:42 # fanstevengerrard
    Надеюсь, въебут запрет на 3 окна.
    Еще бы срити как-то за ФФП наказать, а не эти сраные дисквы на 1 сезон из ЛЧ.

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  19. lampard78 07.06.2019 11:41 # lampard78
    Вообще как то поxyй, если честно уже. Пилите тренера, мать вашу! Ливер вон уже всю подготовку расписал, а мы спим.

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  20. ry-l 07.06.2019 11:37 # ry-l
    Топари!

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