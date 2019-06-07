"Челси" подал апелляцию в CAS насчет трансферного запрета
"Челси" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу трансферного запрета, которым был наказан лондонский клуб ФИФА.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие", возможно, вообще не будут обращаться в CAS из-за опасений, что их трансферный запрет будет расширен с двух окон до трех.
Тем не менее, на "Стэмфорд Бридж" было принято решение рискнуть. Сегодня CAS официально подтвердил, что со стороны победителей Лиги Европы была зарегистрировала апелляция против ФИФА.
Напомним, ФИФА вынесла решение о трансферном запрете еще в феврале. "Челси" немедленно заявил о своей невиновности, однако протест "синих" в мае был отклонен.
CAS не устанавливает сроки по рассмотрению апелляции "Челси", поэтому вопрос о том, смогут ли "синие" покупать игроков грядущим летом, остается открытым.
07.06.2019 11:30
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Вялой паречкой по губам получат.
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Пенсы версус колбасники!
На первых абсолютно все ссут, вторые сами на себя.
Битва обоссанцев, фапл жыв!
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бедный челси (((
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Пацаны, завтра еду на рыбалку в первый раз в жизни, поэтому подскажите те кто шарит: как отличить леща от линя, и щуку от сома?
А то мало ли словлю и не смогу понять кто это.
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если и это не выгорит, можно будет обратиться к Навальному, чтобы он жалобу в ЕСПЧ состряпал
(ответить)
Наш корреспондент из Football London Оливер Харборд сообщает, что хоть "Челси" и подал апелляцию в Спортивный Арбитражный Суд, но просьбы о заморозке запрета зарегистрировано не было.
На данный момент, "Челси" все еще нельзя подписывать игроков. Это конечно поправимо, и мы еще можем подать заявку за приостановку запрета. Но на данную минуту, "Челси" все еще предстоит это сделать.
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Боже, сколько же здесь умных людей. И почему в руководстве Челси такие глупые профессионалы, зарабатывающие огромные деньги?
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Объясняю для тупых дебилов - тянули с апелляцией и пускали слухи про бан на три окна, чтобы раскрутить Реал по полной. Продали Азара и на следующий день подали апелляцию. Мудрый шахматный ход.
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Видимо трансферы - требования нового тренера
Имхо канешн. Но коль так тянули значит готовы были год играть без трансферов
Но судя по всему коуч сказал, что придёт, если будут трансферы. Лэмпард ли?
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сюсюти и щельси из одной глины .
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Вот и вся суть пенсоидизма.
Нормальный болельщик челси говорит о проблемах команды, при этом не плюясь желчю в лфк, так сразу пенсоиды агрятся, еще и 0,5 фаната шити приплелся как муха на говно)
Классика)
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норм 2 лета подписывать не смогут, а на 4ое окно зима приходится и посреди сезона хyй кого вырвешь толкового.
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https://www.youtube.com/watch?v=DUdc_efbZ8A
Как вам дисс на поросенко? Там субтитры есть, если что.
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Глупый шаг, если тянули - понимали, что виновны. Но видимо 3 окна потом менее важны, чем одно окно сейчас. Видимо будут докупать года на три вперед. Иначе придется тащить на "мегатопарях из академии".
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логан на максах и удочки или золотой требл?
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ссыкливые пенсовы6лядки крутятся как пельмень гритомамки на сковородке в церкви на пасху!
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Ну надеемся на лучшее)
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Надеюсь, въебут запрет на 3 окна.
Еще бы срити как-то за ФФП наказать, а не эти сраные дисквы на 1 сезон из ЛЧ.
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Вообще как то поxyй, если честно уже. Пилите тренера, мать вашу! Ливер вон уже всю подготовку расписал, а мы спим.
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Топари!
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