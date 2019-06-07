"Челси" подал апелляцию в CAS насчет трансферного запрета

"Челси" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу трансферного запрета, которым был наказан лондонский клуб ФИФА.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие", возможно, вообще не будут обращаться в CAS из-за опасений, что их трансферный запрет будет расширен с двух окон до трех.



Тем не менее, на "Стэмфорд Бридж" было принято решение рискнуть. Сегодня CAS официально подтвердил, что со стороны победителей Лиги Европы была зарегистрировала апелляция против ФИФА.



Напомним, ФИФА вынесла решение о трансферном запрете еще в феврале. "Челси" немедленно заявил о своей невиновности, однако протест "синих" в мае был отклонен.



CAS не устанавливает сроки по рассмотрению апелляции "Челси", поэтому вопрос о том, смогут ли "синие" покупать игроков грядущим летом, остается открытым.