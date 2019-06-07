Александер-Арнольд хочет стать легендой "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что хочет стать лучшим игроком в мире на своей позиции, а также получить капитанскую повязку в клубе и сборной Англии.

И хотя Тренту всего 20 лет, за последние пару сезонов он значительно укрепил свою репутацию, превратившись из неопытного юниора в одного из лучших крайних защитников в европейском футболе.



Однако Александер-Арнольд не собирается довольствоваться достигнутым и ставит перед собой новые цели.



"Мне повезло, что вокруг меня есть люди, которые понимают необходимость соблюдать золотую середину между тем, чтобы я чувствовал себя комфортно, и тем, что меня не слишком хвалили".



"Это питает мою жажду к тому, чтобы становиться лучше, хотеть стать одним из лучших игроков мире, лучшим правым защитником в мире, быть первым именем в составе на матчи, хотеть стать капитаном "Ливерпуля" и капитаном сборной Англии".



"Это самое важное для меня. Думать о таких вещах — это не эгоистично. Ты ничего не добьешься в одиночку, и команда всегда на первом месте. Мы добиваемся всего как команда".



"Чтобы вас запомнили одними из лучших в мире, вы должны выигрывать трофеи. Нам, как команде, важно это осознавать", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.