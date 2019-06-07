Александер-Арнольд хочет стать легендой "Ливерпуля"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что хочет стать лучшим игроком в мире на своей позиции, а также получить капитанскую повязку в клубе и сборной Англии.

И хотя Тренту всего 20 лет, за последние пару сезонов он значительно укрепил свою репутацию, превратившись из неопытного юниора в одного из лучших крайних защитников в европейском футболе.

Однако Александер-Арнольд не собирается довольствоваться достигнутым и ставит перед собой новые цели.

"Мне повезло, что вокруг меня есть люди, которые понимают необходимость соблюдать золотую середину между тем, чтобы я чувствовал себя комфортно, и тем, что меня не слишком хвалили".

"Это питает мою жажду к тому, чтобы становиться лучше, хотеть стать одним из лучших игроков мире, лучшим правым защитником в мире, быть первым именем в составе на матчи, хотеть стать капитаном "Ливерпуля" и капитаном сборной Англии".

"Это самое важное для меня. Думать о таких вещах — это не эгоистично. Ты ничего не добьешься в одиночку, и команда всегда на первом месте. Мы добиваемся всего как команда".

"Чтобы вас запомнили одними из лучших в мире, вы должны выигрывать трофеи. Нам, как команде, важно это осознавать", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 11:00

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  1. alex7301 07.06.2019 12:20 # alex7301
    Миньоле тоже хотел и Шелви и Оуэн,толькл убежал в МЮ за медалькой

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  2. arsenverim 07.06.2019 12:14 # arsenverim
    Свалит при первых же неудачах клуба

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  3. leon-britton 07.06.2019 11:26 # leon-britton
    Будет такой же легендой, как обоссаный Фланаган. Скриньте.

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  4. chr1s8rown 07.06.2019 11:20 # chr1s8rown
    Хозяин лохера

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