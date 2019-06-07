Фонте считает, что Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч"
Защитник сборной Португалии Жозе Фонте считает, что его бывший партнер по "Саутгемптону" Виргил Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".
Выиграв с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов, Ван Дейк превратился в фаворита букмекеров на главную индивидуальную награду в футболе, опережая даже Лионеля Месси из "Барселоны".
Фонте сыграл бок о бок с Ван Дейком более 50 матчей в период с 2015 по 2017, поэтому отлично знает потенциал Виргила, который вскоре может добавить к своим достижениям и победу в плей-офф Лиги Наций со сборной Голландии.
"Я тоже слегка приложил руку к его становлению как игрока, но этот великан является удивительным талантом сам по себе. Я не удивлен, что в этом году он претендует на "Золотой мяч". Я рад за него, и я желаю, чтобы он продолжал в том же духе".
"Думаю, он может получить "Золотой мяч". Он был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге, он выиграл Лигу Чемпионов, так почему бы и нет?"
"Мы всегда отдаем эту награду нападающим, потому что они забивают голы и все такое, но разве это не подходящий момент, чтобы ее получил защитник?" — цитирует Фонте Goal.
07.06.2019 10:00
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Если выигрывает плов Лиги Наций - то полюбэ его ЗМ, я вообще не вижу как тогда выписать мяч гному. Иначе я б сказал 60 на 40 в пользу дика.
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Тот момент, когда даже хейтеры Ливерпуля признают какой крутой Ван Дейк
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за этот сезон несомненно главный претендент. если гномяра снова возьмет зм, то даже я бомбану вместе со скузней.
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Слабый защитник, играющий в обоссаном клубишке. Тень Рамоса, Пике и Компани. Скриньте.
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Ой боюсь если он получит зм уйдет в реал .
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как же он в том эпизоне обоссал стерлядь))
а так да, главный претендент на ЗМ, у Месси по сути только победа и голы в дырявом чемпионате)
помогите найти в первой 5-ке претендентов озара!
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