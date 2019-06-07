Фонте считает, что Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч"

Виргил Ван Дейк Защитник сборной Португалии Жозе Фонте считает, что его бывший партнер по "Саутгемптону" Виргил Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".

Выиграв с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов, Ван Дейк превратился в фаворита букмекеров на главную индивидуальную награду в футболе, опережая даже Лионеля Месси из "Барселоны".

Фонте сыграл бок о бок с Ван Дейком более 50 матчей в период с 2015 по 2017, поэтому отлично знает потенциал Виргила, который вскоре может добавить к своим достижениям и победу в плей-офф Лиги Наций со сборной Голландии.

"Я тоже слегка приложил руку к его становлению как игрока, но этот великан является удивительным талантом сам по себе. Я не удивлен, что в этом году он претендует на "Золотой мяч". Я рад за него, и я желаю, чтобы он продолжал в том же духе".

"Думаю, он может получить "Золотой мяч". Он был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге, он выиграл Лигу Чемпионов, так почему бы и нет?"

"Мы всегда отдаем эту награду нападающим, потому что они забивают голы и все такое, но разве это не подходящий момент, чтобы ее получил защитник?" — цитирует Фонте Goal.

Котировки на Золотой мяч


Метки Ван Дейк, Золотой мяч, Ливерпуль, награды, Фонте

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1119

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. imf-tau 07.06.2019 11:55 # imf-tau
    Если выигрывает плов Лиги Наций - то полюбэ его ЗМ, я вообще не вижу как тогда выписать мяч гному. Иначе я б сказал 60 на 40 в пользу дика.

    (ответить)

  2. livapu19 07.06.2019 10:55 # livapu19
    Тот момент, когда даже хейтеры Ливерпуля признают какой крутой Ван Дейк

    (ответить)

  3. keane16 07.06.2019 10:43 # keane16
    за этот сезон несомненно главный претендент. если гномяра снова возьмет зм, то даже я бомбану вместе со скузней.

    (ответить)

  4. leon-britton 07.06.2019 10:31 # leon-britton
    Слабый защитник, играющий в обоссаном клубишке. Тень Рамоса, Пике и Компани. Скриньте.

    (ответить)

  5. chr1s8rown 07.06.2019 10:19 # chr1s8rown
    Ой боюсь если он получит зм уйдет в реал .

    (ответить)

  6. kos9k 07.06.2019 10:05 # kos9k
    как же он в том эпизоне обоссал стерлядь))
    а так да, главный претендент на ЗМ, у Месси по сути только победа и голы в дырявом чемпионате)

    помогите найти в первой 5-ке претендентов озара!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: