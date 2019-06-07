Фонте считает, что Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч"

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте считает, что его бывший партнер по "Саутгемптону" Виргил Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".

Выиграв с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов, Ван Дейк превратился в фаворита букмекеров на главную индивидуальную награду в футболе, опережая даже Лионеля Месси из "Барселоны".



Фонте сыграл бок о бок с Ван Дейком более 50 матчей в период с 2015 по 2017, поэтому отлично знает потенциал Виргила, который вскоре может добавить к своим достижениям и победу в плей-офф Лиги Наций со сборной Голландии.



"Я тоже слегка приложил руку к его становлению как игрока, но этот великан является удивительным талантом сам по себе. Я не удивлен, что в этом году он претендует на "Золотой мяч". Я рад за него, и я желаю, чтобы он продолжал в том же духе".



"Думаю, он может получить "Золотой мяч". Он был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге, он выиграл Лигу Чемпионов, так почему бы и нет?"



"Мы всегда отдаем эту награду нападающим, потому что они забивают голы и все такое, но разве это не подходящий момент, чтобы ее получил защитник?" — цитирует Фонте Goal.



