Гюндоган не верит, что Сане покинет "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не верит, что его клуб продаст вингера Лероя Сане этим летом.

Как известно, "Бавария" не скрывает своего интереса к Сане, который не имел твердого места в стартовом составе "горожан" в минувшем сезоне и у которого остается только два года по контракту.



Однако Гюндоган не ожидает, что его партнер по сборной Германии покинет "Этихад". Илкай верит, что Лерой хочет остаться в "Сити".



"Я особо не знаю его ситуацию, лишь поверхностно. Также я разговаривал с ним, и он не произвел впечатление того, кто по-настоящему хочет уйти. Думаю, и "Манчестер Сити" не хочет его терять".



"Поскольку у Лероя остается еще два года по его контракту, нет никакой необходимости что-либо предпринимать. Я предполагаю, что он останется и будет рад этому", — цитирует Гюндогана Goal.