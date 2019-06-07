Магуайр предпочитает "Сити", а не "Юнайтед"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр сообщил "Манчестер Юнайтед", что предпочитает перейти в "Манчестер Сити".

Как известно, "красные дьяволы" находятся в поисках центрального защитника топ-уровня с прошлого лета, тогда как "горожане" вынуждены задумываться об укреплении центра обороны в связи с уходом из клуба Венсана Компани и неясной ситуацией Николаса Отаменди.



По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже обратился к представителям Магуайра, узнав, что ключевой игрок сборной Англии не видит себя в команде Оле Гуннара Сульшера и предпочитает вариант с "Сити".



Однако это не означает, что Харри непременно присоединится к "горожанам". Чемпионам Премьер-Лиги еще нужно согласовать размер компенсации за 26-летнего англичанина, и ожидается, что "Лестер" потребует рекордную для защитника сумму.