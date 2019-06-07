Магуайр предпочитает "Сити", а не "Юнайтед"

Харри Магуайр Защитник "Лестера" Харри Магуайр сообщил "Манчестер Юнайтед", что предпочитает перейти в "Манчестер Сити".

Как известно, "красные дьяволы" находятся в поисках центрального защитника топ-уровня с прошлого лета, тогда как "горожане" вынуждены задумываться об укреплении центра обороны в связи с уходом из клуба Венсана Компани и неясной ситуацией Николаса Отаменди.

По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже обратился к представителям Магуайра, узнав, что ключевой игрок сборной Англии не видит себя в команде Оле Гуннара Сульшера и предпочитает вариант с "Сити".

Однако это не означает, что Харри непременно присоединится к "горожанам". Чемпионам Премьер-Лиги еще нужно согласовать размер компенсации за 26-летнего англичанина, и ожидается, что "Лестер" потребует рекордную для защитника сумму.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1257

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Последние комментарии:




  1. quavo 07.06.2019 08:39 # quavo
    да даже эван на фоне этой залупы защитник

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  2. keane16 07.06.2019 08:33 # keane16
    Отлично, в пару к стоунсу вообще топ связка.

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  3. realbad 07.06.2019 08:14 # realbad
    ссикает на мумушек прям сидя у пепца на лысине

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  4. hateciteh11 07.06.2019 08:12 # hateciteh11
    Вот и отлично. Своих древесин хватает.))

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  5. last-chapter 07.06.2019 08:11 # last-chapter
    Вспоминается то время, когда Кака не поверил в МС и отказался перейти туда...

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  6. qwerd 07.06.2019 08:11 # qwerd
    Спасибо, после вчерашнего матча, когда Депай или еще кто там еле мотается, переиграл тебя в чистую, думаю вопрос о покупке решен

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  7. papka-legend 07.06.2019 08:10 # papka-legend
    в полку привозил будет +1

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  8. ivan-4milan 07.06.2019 08:08 # ivan-4milan
    Слабак.

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  9. andrew10 07.06.2019 08:06 # andrew10
    Окропалил знатно МЮ.
    Другое дело будет ли впрягаться Сити за его трансфер?

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