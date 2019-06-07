Магуайр предпочитает "Сити", а не "Юнайтед"
Защитник "Лестера" Харри Магуайр сообщил "Манчестер Юнайтед", что предпочитает перейти в "Манчестер Сити".
Как известно, "красные дьяволы" находятся в поисках центрального защитника топ-уровня с прошлого лета, тогда как "горожане" вынуждены задумываться об укреплении центра обороны в связи с уходом из клуба Венсана Компани и неясной ситуацией Николаса Отаменди.
По информации Daily Mail, "Юнайтед" уже обратился к представителям Магуайра, узнав, что ключевой игрок сборной Англии не видит себя в команде Оле Гуннара Сульшера и предпочитает вариант с "Сити".
Однако это не означает, что Харри непременно присоединится к "горожанам". Чемпионам Премьер-Лиги еще нужно согласовать размер компенсации за 26-летнего англичанина, и ожидается, что "Лестер" потребует рекордную для защитника сумму.
07.06.2019 08:00
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Последние комментарии:
да даже эван на фоне этой залупы защитник
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Отлично, в пару к стоунсу вообще топ связка.
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ссикает на мумушек прям сидя у пепца на лысине
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Вот и отлично. Своих древесин хватает.))
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Вспоминается то время, когда Кака не поверил в МС и отказался перейти туда...
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Спасибо, после вчерашнего матча, когда Депай или еще кто там еле мотается, переиграл тебя в чистую, думаю вопрос о покупке решен
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в полку привозил будет +1
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Слабак.
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Окропалил знатно МЮ.
Другое дело будет ли впрягаться Сити за его трансфер?
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