Джеймс Мэддисон хочет остаться в "Лестере"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джейс Мэддисон сообщил своему клубу, что будет счастлив отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом" и остаться на "Кинг Пауэр".

Ранее в этом месяце стало известно, что "красные дьяволы" сделали 22-летнего Мэддисона своей новой целью номер один на это трансферное окно и теперь готовы предложить 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Также Джеймса, забившего семь голов и отдавшего семь результативных передач в своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги, сватали к "шпорам", которые готовятся тратить свои призовые за Лигу Чемпионов.

Однако Мэддисон не видит необходимости спешить со сменой клуба и даже открыт к идее заключить новый контракт с "лисами", утверждает The Sun. Джеймс находится под впечатлением от нового босса "Лестера" Брендана Роджерса и хочет продолжить это сотрудничество.

Добавим, что в данный момент у Мэддисона остается еще четыре года по контракту с "Лестером" с зарплатой в 50 тыс. фунтов в неделю.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2019 07:00

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  1. arhangel777 07.06.2019 07:22 # arhangel777
    Хороший игрок, если кто из топ 6 его захапает то точно не зря потратятся!

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