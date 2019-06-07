Джеймс Мэддисон хочет остаться в "Лестере"

Полузащитник "Лестера" Джейс Мэддисон сообщил своему клубу, что будет счастлив отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" с "Тоттенхэмом" и остаться на "Кинг Пауэр".

Ранее в этом месяце стало известно, что "красные дьяволы" сделали 22-летнего Мэддисона своей новой целью номер один на это трансферное окно и теперь готовы предложить 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Также Джеймса, забившего семь голов и отдавшего семь результативных передач в своем дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги, сватали к "шпорам", которые готовятся тратить свои призовые за Лигу Чемпионов.



Однако Мэддисон не видит необходимости спешить со сменой клуба и даже открыт к идее заключить новый контракт с "лисами", утверждает The Sun. Джеймс находится под впечатлением от нового босса "Лестера" Брендана Роджерса и хочет продолжить это сотрудничество.



Добавим, что в данный момент у Мэддисона остается еще четыре года по контракту с "Лестером" с зарплатой в 50 тыс. фунтов в неделю.