Джеймс увеличит свою зарплату более чем в 15 раз, перебравшись в МЮ

После своего перехода в "Манчестер Юнайтед" из "Суонси" вингер Даниэль Джеймс увеличит свою зарплату более чем в 15 раз.

Отпросившись у Райана Гиггза из сборной Уэльса, в четверг 21-летний Джеймс прошел медицинское обследование на базе "красных дьяволов".



По информации Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" заплатит за Даниэля 15 миллионов фунтов, а еще 3 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



"Суонси" был вынужден пойти на сделку с "Юнайтед", поскольку от действующего контракта Джеймса остается только 12 месяцев.



Сам Даниэль уже согласовал условия личного контракта с "дьяволами" и, как ожидает Daily Mail, после смены клуба сможет увеличить свою зарплату с 4 до 67 тыс. фунтов в неделю.



Ожидается, что трансфер Джеймса будет подтвержден в самое ближайшее время. С покупки талантливого валлийца "Юнайтед" начнет свою масштабную перестройку этим летом.