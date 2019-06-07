Сборная Голландии не пустила англичан в финал плей-офф Лиги Наций

Сборная Англии не сумела выйти в финал плей-офф Лиги Наций, по итогам 120 минут проиграв Голландии со счетом 3:1.

Относительно последнего матча — победы 1:5 над Черногорией — главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков, не выпустив с первых минут никого из финалистов Лиги Чемпионов. Зато Джон Стоунс и Бен Чилуэлл вернулись в линию обороны, Фабиан Дельф расположился в центре поля, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд отправились в нападение.



Англичане были довольно активны в начале матча, но Голландия не уступала, первой пробив в створ и проведя опаснейшую контратаку два в одного на 12-й минуте — Мемфис Депай все испортил.



В дальнейшем игра была почти равной, с незначительным перевесом голландцев, и протекала неспешно. Вспышка случилась лишь на 30-й минуте, когда Рэшфорд прокинул мяч в штрафной площади и нарвался на фол Маттейса Де Лигта. Сам же Маркус и реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Забитый гол придал англичанам уверенности. До перерыва подопечные Саутгейта отметились выходом Рэшфорда на убойную позицию и дальним ударом Фабиана Дельфа. В первом случае голландцев спас защитник, во втором — голкипер. Оранжевая команда огрызнулась лишь попыткой Де Лигта пробить головой — неточно.



Во втором тайме игра стала более открытой, но Англия по-прежнему смотрелась предпочтительнее. У голландцев хороший момент имел Депай, обокравший Кайла Уолкера и решивший бить с дистанции — Джордан Пикфорд был надежен.



Со временем голландцы перехватили инициативу, хотя получалось у них по-прежнему немногое. На помощь команде Рональду Кумана пришел стандарт. На 73-й минуте Депай подал угловой, а Де Лигт исправился за пенальти, переборов в воздухе Уолкера и Стоунса — 1:1.



Сравняв счет, Голландия принялась буквально доминировать над соперником — и на этом попалась. На 83-й англичане провели контратаку, в завершении которой Джордан Хендерсон вывел на удар по центру Джесси Лингарда, и тот был точен, однако система VAR отменила взятие ворот!



Спустя минуту VAR понадобилась уже на другом конце поля, однако видеоповторы не подтвердили попадание мяча в руку Чилуэлла.



В концовке матча обе команды демонстрировали желание вырвать победу и избежать экстра-таймов, но не вышло — Стерлинг пробил над перекладиной, а Депай промахнулся из убойной позиции.



В первой дополнительной 15-минутке голландцы смотрелись свежее, в итоге подкараулив грубейшую ошибку Стоунса. И хотя Депай не смог воспользоваться столь щедрым подарком, Квинси Промес подоспел на добивание после сейва Пикфорда — 2:1.



Англичанам нужно было отыгрываться, однако соперник держал их в тисках, продолжая атаковать. Интрига окончательно умерла на 114-й минуте, когда ошибку в стиле Стоунса совершил Росс Баркли, позволив Депаю вывести Промеса на пустые ворота — 3:1.



Сборной Англии не хватило свежести, но в первую очередь родоначальников футбола подвели грубейшие индивидуальные ошибки. Теперь подопечные Саутгейта сыграют против Швейцарии в матче за третье место, а Голландия выходит в финал на португальцев.



Сборная Голландии — сборная Англии — 3:1 (0:1) после экстра-таймов



Голы: Де Лигт 73, Уолкер 97 (авт), Промес 114 — Рэшфорд 32 (пен).



Голландия: Силлессен, Думфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд, Де Рон (Ван де Бек 68), Вейналдум, Де Йонг (Стротман 114), Бергвейн (Проппер 90), Депай, Бабель (Промес 68).



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Баркли, Райс (Алли 105), Дельф (Хендерсон 77), Рэшфорд (Кейн 45), Санчо (Лингард 61), Стерлинг.



Предупреждения: Де Лигт, Думфрис, Ван де Бек — Кейн.