"Манчестер Сити" обсуждает покупку Жоау Канселу

"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ювентусом" о приобретении правого защитника Жоау Канселу за 44 миллиона фунтов.

Источники из обоих клубов подтвердили Goal, что переговоры по Канселу находятся в продвинутой стадии. 25-летний игрок сборной Португалии имеет все шансы стать первым новичком "горожан" в это трансферное окно.



"Сити" также работает над тем, чтобы освободить место для Жоау. Чемпионы Премьер-Лиги собираются сделать это с помощью продажи Данило.



"Ювентус" в свою очередь уже ищет замену Канселу, проявляя интерес к Кирану Триппьеру из "Тоттенхэма", Эльсеиду Хюсаю из "Наполи" и упомянутому Данило, но если последний и отправится в Турин, то это будет обособленная сделка.