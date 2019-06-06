"Манчестер Сити" обсуждает покупку Жоау Канселу
"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ювентусом" о приобретении правого защитника Жоау Канселу за 44 миллиона фунтов.
Источники из обоих клубов подтвердили Goal, что переговоры по Канселу находятся в продвинутой стадии. 25-летний игрок сборной Португалии имеет все шансы стать первым новичком "горожан" в это трансферное окно.
"Сити" также работает над тем, чтобы освободить место для Жоау. Чемпионы Премьер-Лиги собираются сделать это с помощью продажи Данило.
"Ювентус" в свою очередь уже ищет замену Канселу, проявляя интерес к Кирану Триппьеру из "Тоттенхэма", Эльсеиду Хюсаю из "Наполи" и упомянутому Данило, но если последний и отправится в Турин, то это будет обособленная сделка.
06.06.2019 23:00
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отличное усиление в атаку
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Мешки мешками а большие бабки за игроков не отдают
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Нах не нужен
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