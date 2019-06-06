"Манчестер Сити" обсуждает покупку Жоау Канселу

Жоау Канселу "Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ювентусом" о приобретении правого защитника Жоау Канселу за 44 миллиона фунтов.

Источники из обоих клубов подтвердили Goal, что переговоры по Канселу находятся в продвинутой стадии. 25-летний игрок сборной Португалии имеет все шансы стать первым новичком "горожан" в это трансферное окно.

"Сити" также работает над тем, чтобы освободить место для Жоау. Чемпионы Премьер-Лиги собираются сделать это с помощью продажи Данило.

"Ювентус" в свою очередь уже ищет замену Канселу, проявляя интерес к Кирану Триппьеру из "Тоттенхэма", Эльсеиду Хюсаю из "Наполи" и упомянутому Данило, но если последний и отправится в Турин, то это будет обособленная сделка.


Метки Данило, Канселу, Манчестер Сити, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 23:00

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  1. dannylucker 06.06.2019 23:51 # dannylucker
    отличное усиление в атаку

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  2. chebrec 06.06.2019 23:42 # chebrec
    Мешки мешками а большие бабки за игроков не отдают

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  3. foden 06.06.2019 23:18 # foden
    Нах не нужен

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