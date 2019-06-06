Тилеманс польщен слухами насчет "Юнайтед" и "Тоттенхэма"
Полузащитник Юри Тилеманс заявил, что польщен слухами об интересе к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".
Тилеманс проявил себя с лучшей стороны за те полсезона, что он провел в "Лестере" на правах аренды из "Монако". Юри сыграл 14 матчей за команду Брендана Роджерса и забил четыре гола.
"Лисы" уже выразили желание выкупить 22-летнего бельгийца, однако тот интересен и более серьезным клубам. Как бы то ни было, Юри надеется определиться со своим будущим к концу июня.
"Посмотрим, за какой клуб я буду выступать. Я лишь могу сказать, что процесс идет. Многие клубы обозначили интерес. В ближайшие недели станет видно, куда я отправлюсь".
"Да, я польщен интересом "Юнайтед" и "Тоттенхэма". Это по-настоящему большие команды в Англии и Европе. Когда слышишь их имена, это вселяет в тебя уверенность. Я лишь стараюсь играть в свою игру на поле и делать это как можно лучше", — цитирует Тилеманса Sky Sports.
Издание The Independent добавляет, что "Юнайтед" рассматривает Тилеманса в качестве возможной замены для Поля Погба. Если француз уйдет в "Реал" или "Ювентус" этим летом, "красные дьяволы" попытаются пригласить на его место Юри.
06.06.2019 22:00
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Последние комментарии:
Не не, ребят давайте только без котов в мешке, условный Гомеш кажется вариантом по лучше.
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Любой молодой игрок у который думает о карьере, а не только о бабках выберет Тоттенхэм. Конечно если предел мечтаний просто поносить майку МЮ, то есть и второй вариант. Но в футбольном плане МЮ сейчас тупик. Непонятно сколько продержится очередной физрук и кто придет ему на смену. То что это произойдет доволе скоро мало кто сомневается.
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мутный варик, возраст норм, а так ещё не раскрылся этот фрукт
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Да пора на повышение
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