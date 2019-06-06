Тилеманс польщен слухами насчет "Юнайтед" и "Тоттенхэма"

Полузащитник Юри Тилеманс заявил, что польщен слухами об интересе к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".

Тилеманс проявил себя с лучшей стороны за те полсезона, что он провел в "Лестере" на правах аренды из "Монако". Юри сыграл 14 матчей за команду Брендана Роджерса и забил четыре гола.



"Лисы" уже выразили желание выкупить 22-летнего бельгийца, однако тот интересен и более серьезным клубам. Как бы то ни было, Юри надеется определиться со своим будущим к концу июня.



"Посмотрим, за какой клуб я буду выступать. Я лишь могу сказать, что процесс идет. Многие клубы обозначили интерес. В ближайшие недели станет видно, куда я отправлюсь".



"Да, я польщен интересом "Юнайтед" и "Тоттенхэма". Это по-настоящему большие команды в Англии и Европе. Когда слышишь их имена, это вселяет в тебя уверенность. Я лишь стараюсь играть в свою игру на поле и делать это как можно лучше", — цитирует Тилеманса Sky Sports.



Издание The Independent добавляет, что "Юнайтед" рассматривает Тилеманса в качестве возможной замены для Поля Погба. Если француз уйдет в "Реал" или "Ювентус" этим летом, "красные дьяволы" попытаются пригласить на его место Юри.