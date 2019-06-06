Джака отказался опровергнуть слухи насчет "Интера"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака может продолжить карьеру в "Интере".

Заступив на должность главного тренера "Интера", Антонио Конте принялся интересоваться игроками, за которыми он наблюдал на протяжении двух лет у руля "Челси".



На "Сан-Сиро" сватают Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед", а еще одной трансферной целью для Конте является Джака.



Как известно, "Арсенал" не попал в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а потому располагает весьма скромным трансферным бюджетом на это лето. Не исключено, что "канониры" попытаются продать кого-нибудь из имеющихся игроков.



Швейцарское издание RSI Sport даже обратилось к Граниту по поводу слухов, сватающих его в "Интер", однако 26-летний полузащитник "отказался их опровергнуть".



Добавим, что Джака выступает за "Арсенал" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2016. С Гранитом в составе "канонирам" еще не удавалось финишировать выше пятого места в Премьер-Лиге.