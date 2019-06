CAS подтвердил обращение "Сити" против УЕФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что от "Манчестер Сити" поступило обращение касательно подозрений УЕФА в нарушении "горожанами" правил финансового фейр-плей.

Как и сообщало сегодня утром издание The Telegraph, чемпионы Премьер-Лиги решили "сыграть на опережение" и запретить УЕФА вынести в их отношении обвинительное заключение.



В официальном заявлении CAS говорится, что "Сити" апеллирует к решениям независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body).



Именно этот орган счел вину "Сити" доказанной и, по слухам, рекомендовал Судебной палате УЕФА отстранить "горожан" от Лиги Чемпионов на один сезон.



Базирующийся в Швейцарии CAS добавляет, что теперь запросит письменные объяснения всех сторон, но сроки рассмотрения этого дела не установлены.