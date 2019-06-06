"Ливерпуль" сформировал график матчей на межсезонье
"Ливерпуль" придал окончательный облик своим планам на предсезонный период, сформировав график товарищеских матчей.
Мерсисайдский клуб уже давно анонсировал свое предсезонное турне по США, где подопечные Юргена Клоппа сыграют с дортмундской "Боруссией", "Севильей" и "Спортингом" в период с 20 по 25 июля.
Однако сейчас "красные" добавили к этому турне дополнительные матчи, которые будут разбросаны по Европе.
Подготовка к сезону 2019/20 начнется для победителей Лиги Чемпионов с матча против "Транмира" на "Прентон Парк" 11 июля. Спустя три дня "красные" проведут благотворительную встречу с "Брэдфордом" на "Вэлли Пэрейд" в честь бывшего игрока обоих клубов Стивена Дарби, у которого было диагностировано серьезное заболевание.
По возвращении из Америки "Ливерпуль" направится в столицу Шотландии Эдинбург, чтобы 28 июля сыграть там с "Наполи", хотя прежде ходили разговоры, что этот поединок состоится на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
31 июля "Ливерпуль" навестит "Лион", а 6 августа примет дома "Шальке-04" — между двумя этими поединками разместится матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", дата которого пока не утверждена.
06.06.2019 19:00
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Сити в очередной раз обосрётся в Европе ))
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С ВАР У ЛОСЕРПУЛА -25 ОЧКОВ, СОСИЛОХ 5 КРАСНЫЙ В СЕЗОНЕ ЗА СИМУЛЯЦИЮ, НЕ ЗАЧИТАННЫЕ 45ГОЛОВ ИЗ ЗА ОФСАЙДА
ДА ЗДРАВСТВУЙ ВАР!
СЛАВА ВАРУ!
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КОРОЛИ ЕВРОПЫ!
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топовый концлагерь
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