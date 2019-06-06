"Интер" следит за ситуацией вокруг Эриксена

Кристиан Эриксен "Интер" следит за ситуацией вокруг полузащитника Кристиана Эриксена объявившего о своей готовности покинуть "Тоттенхэм".

Напомним, накануне Эриксен лично и через своего агента подтвердил, что открыт к новому испытанию. Кристиан дипломатично намекнул "шпорам", что не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт.

По информации Evening Standard, зарабатывающий 70 тысяч фунтов в неделю датчанин предпочитает перейти в "Реал", занимая высокое место в списке трансферных целей Королевского клуба.

Однако в борьбе за 27-летнего Эриксена "Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Интера", чей исполнительный директор Беппе Маротта охотился за Кристианом еще во времена работы в "Ювентусе".

Сообщается, что "Интер" уже установил контакт с лагерем Эриксена и попросил держать в курсе любых событий.


Метки Интер, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 885

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stamford-bridge 06.06.2019 18:47 # stamford-bridge
    чисто в Венгеровском стиле следят

    (ответить)

  2. quavo 06.06.2019 18:23 # quavo
    пздц его пиарят игрок середняк по сути

    (ответить)

  3. rap-woiska 06.06.2019 18:09 # rap-woiska
    денег сток нет)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: