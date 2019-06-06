"Интер" следит за ситуацией вокруг Эриксена

"Интер" следит за ситуацией вокруг полузащитника Кристиана Эриксена объявившего о своей готовности покинуть "Тоттенхэм".

Напомним, накануне Эриксен лично и через своего агента подтвердил, что открыт к новому испытанию. Кристиан дипломатично намекнул "шпорам", что не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт.



По информации Evening Standard, зарабатывающий 70 тысяч фунтов в неделю датчанин предпочитает перейти в "Реал", занимая высокое место в списке трансферных целей Королевского клуба.



Однако в борьбе за 27-летнего Эриксена "Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Интера", чей исполнительный директор Беппе Маротта охотился за Кристианом еще во времена работы в "Ювентусе".



Сообщается, что "Интер" уже установил контакт с лагерем Эриксена и попросил держать в курсе любых событий.