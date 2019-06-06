"Интер" следит за ситуацией вокруг Эриксена
"Интер" следит за ситуацией вокруг полузащитника Кристиана Эриксена объявившего о своей готовности покинуть "Тоттенхэм".
Напомним, накануне Эриксен лично и через своего агента подтвердил, что открыт к новому испытанию. Кристиан дипломатично намекнул "шпорам", что не будет продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт.
По информации Evening Standard, зарабатывающий 70 тысяч фунтов в неделю датчанин предпочитает перейти в "Реал", занимая высокое место в списке трансферных целей Королевского клуба.
Однако в борьбе за 27-летнего Эриксена "Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Интера", чей исполнительный директор Беппе Маротта охотился за Кристианом еще во времена работы в "Ювентусе".
Сообщается, что "Интер" уже установил контакт с лагерем Эриксена и попросил держать в курсе любых событий.
06.06.2019 18:00
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чисто в Венгеровском стиле следят
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пздц его пиарят игрок середняк по сути
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денег сток нет)
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