Анонс матча Голландия — Англия
В четверг вечером сборная Англии постарается выйти в финал плей-офф Лиги Наций. На пути у команды Гарета Саутгейта находится Голландия.
Накануне первый финалист Лиги Наций уже определился. Португальцы, хозяева стадии турнира на вылет, обыграли швейцарцев со счетом 3:1.
"Для всех нас в футболках сборной Англии было бы громадным достижением начать выигрывать трофеи и продолжать участвовать в больших матчах".
"Это та привычка, которую мы хотим у себя создать. Мы ожидаем этого, и мы голодны до этого", — говорил журналистам Саутгейт, чьим самым главным достижение у руля английской сборной пока остается полуфинал ЧМ-2018 в России.
- Сборная Англии выиграла только две из 14 последних встреч с Голландией, потерпев пять поражений.
- Голландия проиграла только один из пяти последних соревновательных матчей против Англии. Это случилось на Евро-96 (4:1).
- Гарет Саутгейт может стать первым тренером в истории сборной Англии, сумевшим победить голландцев более одного раза с учетом всех турниров.
- Англичане не знают поражений в семи матчах кряду, включая шесть побед.
- Англичане забивали по пять голов в каждом из двух последних матчей.
- Харри Кейн поучаствовал в 34% голов (из 59) сборной Англии при Гарете Саутгейте, и это высший показатель среди всех игроков.
- В четырех последних матчах за национальную команду Рахим Стерлинг забил шесть голов, хотя в первых 45 отличился только дважды.
- Голландцы проиграли свой последний матч – Германии со счетом 3:2. Два поражения подряд они не терпели с сентября 2015.
- Голландия выиграла только один из девяти последних матчей в Португалии — против Латвии на Евро-2004.
- Мемфис Депай поучаствовал в 21 голе в 20 последних матчах.
Капитан "трех львов" Харри Кейн, по всей видимости, начнет этот матч на скамейке запасных, а повязка перейдет к вингеру Рахиму Стерлингу. Помимо Кейна, вызывает вопросы состояние и других игроков, участвовавших в финале Лиги Чемпионов 1 июня, а Джордан Хендерсон и вовсе накануне не тренировался.
Лига Наций. 1/2 финала
Сборная Голландии — сборная Англии
Гимарайнш. Стадион" Афонсу Энрикиш. 21:45 Онлайн трансляция
06.06.2019 17:00
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Последние комментарии:
Озард - самая захайпенная переоцененка со времен Суареса. Лучшим игроком мира после Роналду и Месси является Неймар, совсем рядом с ним уже Мбаппе.
(ответить)
06.01.2018 22:47 #
bezviz
они думал 140 на лапу получат а получили залупой по губам))))
топовый полузащ всего на 25 млн дороже игрока сотона, 27 летнего причем, да и ЗАЩИТНИКА 6ЛЯТЬ!!!)это просто позор всему лузерпулю, как же Барса вые6ала в рот этих портовых выскочек)) не продается ко ко ко, удержим ко ко ко, уже не клуб трамплин а клуб с амбициями ко ко ко))))
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
06.01.2018 23:37 #
bezviz
а Челси просто не отпускает топ игроков вот поэтому и ТОП клуб а ливерка лишь клуб трамплин, перевалочная база или рынок рабов))
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
06.01.2018 23:55 #
yamateh
Клуб трамплин. А у кого-то были сомнения? Еще кричали в сторону Азара и Куртуа. Оба собираются подписать новые контракты.
Наверное продажа Коута скажется на их игре во второй половине части, ожидаем скорого вылета из ЛЧ и жесточайшую борьбу за четвертую строчку с Арсеналом и шпорами)
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
07.01.2018 00:17 #
fuck-epl-fapl
Ну че колбаса?Азар остается даже не смотрит на сторону Реалов мусоров или Барсуков!А ваш Каутиньо мечтает о том чтобы поскорее уйти из этой помойки!можно понять,хотя Барсуки тож не отстают от колбасы,разница в чем не понимаю?колбаса=барсукистан,ну ничьё вы отомщены коллеги из колбасы в 1/8 в ЛЧ покажем что АПЛ>ЛАЛИГА ЧЕЛСИ>>>ЛАЛИГА+СЕРИЯА+ЛИГА1+БУНДЕСЛИГА И Т.Д
ВАМ ПОВЕЗЛО ЧТО ТАКОЙ ВЕЛИКИЙ КЛУБ КАК ЧЕЛСИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АНГЛИЮ АПЛ
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
07.01.2018 00:32 #
pan1ka
В то время когда азар с куртуа нах шлют сливочных, из портовой помойки бегут при первой возможности! Бугага пись пись
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
06.01.2018 22:35 #
farot
мда, лфк серьезно замахнулся на лавры Арсенала.
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
07.01.2018 00:15 #
billy-bones
Если не возьмут толкового атакера типа того же Мареза в это ТО - опять пойдут по пиздe.
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
07.01.2018 05:19 #
sir-alex-67
пздц как жаль что Коут ушел, теперь ЛГТПуль путь в районе пупка 8-14 место. Как это было раньше
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
06.01.2018 22:45 #
kojan
и это только начало... начало конца ливера, следующий турок и если Салах будет продолжать, после чемпа уйдёт... за счастье будет попадание в зону евро кубков, а так место под солнцем на 9-10 строчке... скоро ван Дейк поймёт в какое гавнище он вляпался...
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/?c=1
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ШОК-НОВОСТИ:"Эден Азар продлил контракт с Челси до 2024 года».
https://twitter.com/indykaila/status/1136635712495849473?s=21
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Все Азар оффициально в Реале ребят.
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Посмотрел "Годзиллу". 3 вывода:
1. Кинг-Конгу будет очень сложно против этого читера. Лучше сидеть ему спокойно на своем острове
2. летающая птичка из Мексики переобувается на лету, просто птеродактиль - предатель
3. бабочку очень жалко
(Бонусом: Фармига постарела, конечно, взгляд уже не сражает)
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Сегодня вандик соснет
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