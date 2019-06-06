Анонс матча Голландия — Англия

В четверг вечером сборная Англии постарается выйти в финал плей-офф Лиги Наций. На пути у команды Гарета Саутгейта находится Голландия.

Накануне первый финалист Лиги Наций уже определился. Португальцы, хозяева стадии турнира на вылет, обыграли швейцарцев со счетом 3:1.



"Для всех нас в футболках сборной Англии было бы громадным достижением начать выигрывать трофеи и продолжать участвовать в больших матчах".



"Это та привычка, которую мы хотим у себя создать. Мы ожидаем этого, и мы голодны до этого", — говорил журналистам Саутгейт, чьим самым главным достижение у руля английской сборной пока остается полуфинал ЧМ-2018 в России.



- Сборная Англии выиграла только две из 14 последних встреч с Голландией, потерпев пять поражений.



- Голландия проиграла только один из пяти последних соревновательных матчей против Англии. Это случилось на Евро-96 (4:1).



- Гарет Саутгейт может стать первым тренером в истории сборной Англии, сумевшим победить голландцев более одного раза с учетом всех турниров.



- Англичане не знают поражений в семи матчах кряду, включая шесть побед.



- Англичане забивали по пять голов в каждом из двух последних матчей.



- Харри Кейн поучаствовал в 34% голов (из 59) сборной Англии при Гарете Саутгейте, и это высший показатель среди всех игроков.



- В четырех последних матчах за национальную команду Рахим Стерлинг забил шесть голов, хотя в первых 45 отличился только дважды.



- Голландцы проиграли свой последний матч – Германии со счетом 3:2. Два поражения подряд они не терпели с сентября 2015.



- Голландия выиграла только один из девяти последних матчей в Португалии — против Латвии на Евро-2004.



- Мемфис Депай поучаствовал в 21 голе в 20 последних матчах.



Капитан "трех львов" Харри Кейн, по всей видимости, начнет этот матч на скамейке запасных, а повязка перейдет к вингеру Рахиму Стерлингу. Помимо Кейна, вызывает вопросы состояние и других игроков, участвовавших в финале Лиги Чемпионов 1 июня, а Джордан Хендерсон и вовсе накануне не тренировался.



Лига Наций. 1/2 финала

Сборная Голландии — сборная Англии

Гимарайнш. Стадион" Афонсу Энрикиш. 21:45 Онлайн трансляция