Мората пожаловался, что его не любили и не ценили в "Челси"

Альваро Мората Нападающий Альваро Мората пожаловался, что его не любили и не ценили в "Челси", поэтому он хочет остаться в "Атлетико".

Не сумев произвести впечатление на главного тренера "синих" Маурицио Сарри в первой половине сезона, в январе Мората отправился в 18-месячную аренду в "Атлетико".

В 17 матчах за "матрасников" экс-игрок "Реала" забил шесть голов и теперь надеется, что этого будет достаточно, чтобы получить здесь постоянный контракт.

"Прежде я был лишен уверенности в себе. Я был очень расстроен мнением людей в Англии. Я словно оказался меж двух огней".

"Я особо не чувствовал, чтобы клуб или болельщики любили меня или ценили. Я очень хорошо начал в "Челси", но травма слегка вывела меня из колеи".

"Какой бы плохой ни считали мою игру, я все равно забил 15 голов и выиграл Кубок Англии. Я не поехал на Чемпионат Мира, и для меня это стало самым тяжелым ударом в жизни".

"Я с 10 лет мечтал сыграть на Чемпионате Мира, и я выбрал "Челси", потому что думал, что это лучший клуб для попадания на Чемпионат Мира".

"Сейчас лучшая вещь в моей жизни — это решение перейти в "Атлетико". Я хочу остаться в "Атлетико", но "Челси" может вернуть меня, учитывая условия контракта".

"Посмотрим, о чем мы с ними договоримся, но оба клуба уже знают о моем желании. Я лишь попросил "Атлетико" сделать все возможное и поскорее. Потому что я просто хочу быть здесь", — сообщил Мората Goal.


Метки Атлетико, Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1097

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  1. h22o 06.06.2019 17:00 # h22o
    нытик и тряпка, не видел еще нападающего, который бы от каждого касания падал и взывал к судье, как к Богу :)

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  2. udaff 06.06.2019 16:58 # udaff
    Ух ты ёпта какие мы нежные! Испанская сучка.

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  3. chebrec 06.06.2019 16:52 # chebrec
    А чего в Челси тогда молчал
    Нужно было все выговорить

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  4. stamford-bridge 06.06.2019 16:47 # stamford-bridge
    тебя не любили, а Косту любили, мля да как так вышло то? наверно предвзятое отношение болельщиков с ниxyя

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  5. chr1s8rown 06.06.2019 16:41 # chr1s8rown
    Что б любили в щельси ты должен погреть жену тиммейтса

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  6. lampard78 06.06.2019 16:23 # lampard78
    В жизни не видел такого неуверенного в себе напа. Прям ну ппц размазня. В Арсенал его, это безъяичное отродье.

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  7. sellman 06.06.2019 16:11 # sellman
    Пффффф, тупая мразота никчемная.
    Жаловался он, ссыкля бабская. Куда не приезжает — мечта детства играть, что в Реал, что в Челси, что Атлетико.

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  8. rap-woiska 06.06.2019 16:07 # rap-woiska
    Пенсам нужно было активнее в твиттере поддерживать этого топаря

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  9. ganinilyha 06.06.2019 16:00 # ganinilyha
    Хз мне всегда нравился, пока говном не стал и за каждый выход по жёлтой не получал за неспортивное поведение

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