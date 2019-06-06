Нападающий Альваро Мората пожаловался, что его не любили и не ценили в "Челси", поэтому он хочет остаться в "Атлетико".

Не сумев произвести впечатление на главного тренера "синих" Маурицио Сарри в первой половине сезона, в январе Мората отправился в 18-месячную аренду в "Атлетико".



В 17 матчах за "матрасников" экс-игрок "Реала" забил шесть голов и теперь надеется, что этого будет достаточно, чтобы получить здесь постоянный контракт.



"Прежде я был лишен уверенности в себе. Я был очень расстроен мнением людей в Англии. Я словно оказался меж двух огней".



"Я особо не чувствовал, чтобы клуб или болельщики любили меня или ценили. Я очень хорошо начал в "Челси", но травма слегка вывела меня из колеи".



"Какой бы плохой ни считали мою игру, я все равно забил 15 голов и выиграл Кубок Англии. Я не поехал на Чемпионат Мира, и для меня это стало самым тяжелым ударом в жизни".



"Я с 10 лет мечтал сыграть на Чемпионате Мира, и я выбрал "Челси", потому что думал, что это лучший клуб для попадания на Чемпионат Мира".



"Сейчас лучшая вещь в моей жизни — это решение перейти в "Атлетико". Я хочу остаться в "Атлетико", но "Челси" может вернуть меня, учитывая условия контракта".



"Посмотрим, о чем мы с ними договоримся, но оба клуба уже знают о моем желании. Я лишь попросил "Атлетико" сделать все возможное и поскорее. Потому что я просто хочу быть здесь", — сообщил Мората Goal.