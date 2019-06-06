Мората пожаловался, что его не любили и не ценили в "Челси"
Нападающий Альваро Мората пожаловался, что его не любили и не ценили в "Челси", поэтому он хочет остаться в "Атлетико".
Не сумев произвести впечатление на главного тренера "синих" Маурицио Сарри в первой половине сезона, в январе Мората отправился в 18-месячную аренду в "Атлетико".
В 17 матчах за "матрасников" экс-игрок "Реала" забил шесть голов и теперь надеется, что этого будет достаточно, чтобы получить здесь постоянный контракт.
"Прежде я был лишен уверенности в себе. Я был очень расстроен мнением людей в Англии. Я словно оказался меж двух огней".
"Я особо не чувствовал, чтобы клуб или болельщики любили меня или ценили. Я очень хорошо начал в "Челси", но травма слегка вывела меня из колеи".
"Какой бы плохой ни считали мою игру, я все равно забил 15 голов и выиграл Кубок Англии. Я не поехал на Чемпионат Мира, и для меня это стало самым тяжелым ударом в жизни".
"Я с 10 лет мечтал сыграть на Чемпионате Мира, и я выбрал "Челси", потому что думал, что это лучший клуб для попадания на Чемпионат Мира".
"Сейчас лучшая вещь в моей жизни — это решение перейти в "Атлетико". Я хочу остаться в "Атлетико", но "Челси" может вернуть меня, учитывая условия контракта".
"Посмотрим, о чем мы с ними договоримся, но оба клуба уже знают о моем желании. Я лишь попросил "Атлетико" сделать все возможное и поскорее. Потому что я просто хочу быть здесь", — сообщил Мората Goal.
06.06.2019 16:00
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нытик и тряпка, не видел еще нападающего, который бы от каждого касания падал и взывал к судье, как к Богу :)
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Ух ты ёпта какие мы нежные! Испанская сучка.
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А чего в Челси тогда молчал
Нужно было все выговорить
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тебя не любили, а Косту любили, мля да как так вышло то? наверно предвзятое отношение болельщиков с ниxyя
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Что б любили в щельси ты должен погреть жену тиммейтса
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В жизни не видел такого неуверенного в себе напа. Прям ну ппц размазня. В Арсенал его, это безъяичное отродье.
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Пффффф, тупая мразота никчемная.
Жаловался он, ссыкля бабская. Куда не приезжает — мечта детства играть, что в Реал, что в Челси, что Атлетико.
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Пенсам нужно было активнее в твиттере поддерживать этого топаря
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Хз мне всегда нравился, пока говном не стал и за каждый выход по жёлтой не получал за неспортивное поведение
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