Жиру признался, что был недоволен переходом Игуаина в "Челси"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что был недоволен переходом к "синим" Гонсало Игуаина посреди сезона.
Разочаровавшись в Альваро Морате в первой половине сезона, главный тренер "синих" Маурицио Сари не захотел сделать Жиру своим основным нападающим, а предпочел арендовать в январе Игуаина, своего бывшего подопечного по "Наполи".
В результате за весь сезон Оливье отметился только семью появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги, забив два гола. Зато 32-летний француз отлично себя проявил в Лиге Европы, отличившись 11 раз в 14 поединках и завоевав трофей.
По всей видимости, "Челси" не будет продлевать Игуаина, поэтому Жиру рад остаться на "Стэмфорд Бридж", независимо от судьбы Сарри.
"Это правда, что в один день я отправился поговорить с Сарри, потому что не понимал его решений. Он объяснил мне".
"Я испытывал раздражение от того, что в январе он предпочел пригласить нападающего, которого он очень хорошо знает. Мне оказалось сложно пожинать плоды за свою упорную работу".
"Как и всегда, я старался доказать, что могу играть в команде. Я старался доказать, что он не прав в некоторых решениях. Однако, приглашая игрока в январе, бывает сложно от него отречься и отправить его в запас".
"У меня остается еще год по контракту в Англии, и есть вероятность, что я задержусь там дольше, чем год. Я не вижу себя нигде, кроме "Челси".
"У меня было не так много игрового времени в лиге, и я не рад этому, но я старался быть полезным каждый раз, когда играл. Я не сдавался, несмотря на испытываемое разочарование".
"В следующем году нас ждет несколько изменений. Я счастлив, и мне не терпится начать. Я выиграл трофей в этом году. Я испытываю огромную гордость от того, что этот клуб продолжает выигрывать трофеи, и я ожидаю, что мы станем претендентами на победу в Премьер-Лиге".
"Я очень счастлив продолжать выступать за "Челси", кто бы ни был главным тренером в следующем году", — цитирует Жиру Goal.
06.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
топарик, контракт ему
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Луиз тоже не доволен
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Любопытная ситуация намечается в Челси:
Сарри вроде как согласился перейти, но!
а) Жоржиньо публично сказал, что если старикан перейдет — это предательство Наполи.
б) Жоржиньо переходил в Челси только из-за Сарри, старик это понимает
в) Юве не хочет платить 6 лямов, но положа руку на сердце, если Сарри и останется, это не архипроблема.
г) Игуаин 100 уйдет, иуда железобетонная. Последует ли за своим "сыном" старый окурок, хз
ох, любопытненько все складывается)
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