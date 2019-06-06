Жиру признался, что был недоволен переходом Игуаина в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что был недоволен переходом к "синим" Гонсало Игуаина посреди сезона.

Разочаровавшись в Альваро Морате в первой половине сезона, главный тренер "синих" Маурицио Сари не захотел сделать Жиру своим основным нападающим, а предпочел арендовать в январе Игуаина, своего бывшего подопечного по "Наполи".



В результате за весь сезон Оливье отметился только семью появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги, забив два гола. Зато 32-летний француз отлично себя проявил в Лиге Европы, отличившись 11 раз в 14 поединках и завоевав трофей.



По всей видимости, "Челси" не будет продлевать Игуаина, поэтому Жиру рад остаться на "Стэмфорд Бридж", независимо от судьбы Сарри.



"Это правда, что в один день я отправился поговорить с Сарри, потому что не понимал его решений. Он объяснил мне".



"Я испытывал раздражение от того, что в январе он предпочел пригласить нападающего, которого он очень хорошо знает. Мне оказалось сложно пожинать плоды за свою упорную работу".



"Как и всегда, я старался доказать, что могу играть в команде. Я старался доказать, что он не прав в некоторых решениях. Однако, приглашая игрока в январе, бывает сложно от него отречься и отправить его в запас".



"У меня остается еще год по контракту в Англии, и есть вероятность, что я задержусь там дольше, чем год. Я не вижу себя нигде, кроме "Челси".



"У меня было не так много игрового времени в лиге, и я не рад этому, но я старался быть полезным каждый раз, когда играл. Я не сдавался, несмотря на испытываемое разочарование".



"В следующем году нас ждет несколько изменений. Я счастлив, и мне не терпится начать. Я выиграл трофей в этом году. Я испытываю огромную гордость от того, что этот клуб продолжает выигрывать трофеи, и я ожидаю, что мы станем претендентами на победу в Премьер-Лиге".



"Я очень счастлив продолжать выступать за "Челси", кто бы ни был главным тренером в следующем году", — цитирует Жиру Goal.