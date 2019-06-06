Стерлинг был в ярости от утечки информации насчет его капитанства

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что был в ярости от утечки информации насчет капитанской повязки сборной Англии.

Согласно слухам, главный тренер англичан Гарет Саутгейт собирается оставить в запасе еще не набравшего форму после травмы лодыжки Харри Кейна на полуфинальный матч плей-офф Лиги Наций против Голландии в четверг вечером, а капитанскую повязку доверит Стерлингу.



С соответствующим заявлением насчет капитанства Стерлинга во вторник вечером выступило агентство Colossal Sports Management, представляющее интересы Рахима. Сам 24-летний игрок остался шокирован произошедшим.



"Если честно, я не знал этого. Я проснулся этим утром и был я ярости. Я не разговаривал с Гаретом. Я не разговаривал ни с кем из своего агенства, поэтому мне было странно узнать эту новость по утру".



"Отложив в сторону телефон, я первым делом пошел повидать Гарета. К счастью, я сразу встретил его в коридоре. Я своего рода извинился перед ним и заверил, что не имею понятия, откуда поступила эта информация", — цитирует Стерлинга Sky Sports.