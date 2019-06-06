Стерлинг был в ярости от утечки информации насчет его капитанства

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что был в ярости от утечки информации насчет капитанской повязки сборной Англии.

Согласно слухам, главный тренер англичан Гарет Саутгейт собирается оставить в запасе еще не набравшего форму после травмы лодыжки Харри Кейна на полуфинальный матч плей-офф Лиги Наций против Голландии в четверг вечером, а капитанскую повязку доверит Стерлингу.

С соответствующим заявлением насчет капитанства Стерлинга во вторник вечером выступило агентство Colossal Sports Management, представляющее интересы Рахима. Сам 24-летний игрок остался шокирован произошедшим.

"Если честно, я не знал этого. Я проснулся этим утром и был я ярости. Я не разговаривал с Гаретом. Я не разговаривал ни с кем из своего агенства, поэтому мне было странно узнать эту новость по утру".

"Отложив в сторону телефон, я первым делом пошел повидать Гарета. К счастью, я сразу встретил его в коридоре. Я своего рода извинился перед ним и заверил, что не имею понятия, откуда поступила эта информация", — цитирует Стерлинга Sky Sports.


Метки капитаны, Манчестер Сити, сборная Англии, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 13:00

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  1. pavlix76 06.06.2019 14:06 # pavlix76
    какой-то недовольный он всю дорогу - то по поводу расизма, то по поводу утечки. курнул бы зелененькой, сразу бы заулыбался.

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  2. qwerd 06.06.2019 13:45 # qwerd
    Стерлинг -капитан??? А Саутгейт до этого точно в футбол играл?

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  3. meshuggah 06.06.2019 13:43 # meshuggah
    происки завистливых подливеров не иначе

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  4. alexomck 06.06.2019 13:31 # alexomck
    залез на шкаф в раздевалке и кидался бананами?:)

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  5. ganinilyha 06.06.2019 13:26 # ganinilyha
    Было бы из-за чего

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  6. ofori-twumasi 06.06.2019 13:22 # ofori-twumasi
    Боюсь представить его в ярости, зверь!

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  7. chebrec 06.06.2019 13:14 # chebrec
    Ууууухх аж трисёт!!!

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  8. aliabiev 06.06.2019 13:06 # aliabiev
    а че не Лингарда?
    самое обидное, что Саутгейт теперь один самых успешных тренеров сборной, но особым умом он не отличается

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