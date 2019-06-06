Стерлинг был в ярости от утечки информации насчет его капитанства
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что был в ярости от утечки информации насчет капитанской повязки сборной Англии.
Согласно слухам, главный тренер англичан Гарет Саутгейт собирается оставить в запасе еще не набравшего форму после травмы лодыжки Харри Кейна на полуфинальный матч плей-офф Лиги Наций против Голландии в четверг вечером, а капитанскую повязку доверит Стерлингу.
С соответствующим заявлением насчет капитанства Стерлинга во вторник вечером выступило агентство Colossal Sports Management, представляющее интересы Рахима. Сам 24-летний игрок остался шокирован произошедшим.
"Если честно, я не знал этого. Я проснулся этим утром и был я ярости. Я не разговаривал с Гаретом. Я не разговаривал ни с кем из своего агенства, поэтому мне было странно узнать эту новость по утру".
"Отложив в сторону телефон, я первым делом пошел повидать Гарета. К счастью, я сразу встретил его в коридоре. Я своего рода извинился перед ним и заверил, что не имею понятия, откуда поступила эта информация", — цитирует Стерлинга Sky Sports.
06.06.2019 13:00
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Последние комментарии:
какой-то недовольный он всю дорогу - то по поводу расизма, то по поводу утечки. курнул бы зелененькой, сразу бы заулыбался.
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Стерлинг -капитан??? А Саутгейт до этого точно в футбол играл?
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происки завистливых подливеров не иначе
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залез на шкаф в раздевалке и кидался бананами?:)
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Было бы из-за чего
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Боюсь представить его в ярости, зверь!
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Ууууухх аж трисёт!!!
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а че не Лингарда?
самое обидное, что Саутгейт теперь один самых успешных тренеров сборной, но особым умом он не отличается
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