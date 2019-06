Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" отказался от Ивана Перишича и Мауро Икарди. "Тоттенхэм" хочет более 100 миллионов фунтов за Кристиана Эриксена. "Ливерпуль" нашел дублера для Алиссона в "Кардиффе". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" открыт к предложениям насчет полузащитника Иско. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" потребует более 100 миллионов фунтов за своего полузащитника Кристиана Эриксена. (The Times)



Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте поместил на вершину списка своих трансферных целей вингера "Реала" Гарета Бэйла, который также интересен "Манчестер Юнайтед". (Daily Mail)



"Интер" предлагал "Юнайтед" Ивана Перишича и Мауро Икарди в обмен на Ромелу Лукаку, но "красные дьяволы" ответили отказом. (Daily Express)



Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш станет первым приобретением "Юнайтед" этим летом, а о сделке будет объявлено после плей-офф Лиги Наций. (Daily Star)



ПСЖ готовится сделать предложение о покупке голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа. (The Times)



"Атлетико" установил контакт с "Юнайтед" насчет нападающего Алексиса Санчеса. (Daily Mail)



"Юнайтед" готов блокировать интерес других клубов к своему полузащитнику Полю Погба. (Daily Mail)



Защитник Самюэль Умтити сообщил "Барселоне", что готов игнорировать интерес "Юнайтед" и "Арсенала" к своей персоне. (Marca)



"Арсенал", "Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в 19-летнем защитнике "Штутгарта" Озане Кабаке, оцениваемом в 13.2 млн. фунтов. (Daily Express)



Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац попал на радар к "Барселоне". (The Sun)



Дортмундская "Боруссия" исключает переход Марио Гетце в "Арсенал". (Bild)



"Сампдория" не будет препятствовать переходу полузащитника Денниса Прата в "Арсенал". (HLN)



Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста близок к переходу в "Рому". (The Sun)



"Ливерпуль" сделал запрос насчет голкипера "Кардиффа" Нила Этериджа. (Wales Online)



"Фенербахче" вступил в борьбу за нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона, на которого также претендуют "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл". (Ajansspor)



"Саутгемптон" согласовал компенсацию в 14 млн. фунтов за юного нападающего льежского "Стандарта" Муссу Дженепо. (Daily Echo)



Предложение "Саутгемптона" в 8 млн. фунтов о покупке нападающего "Бирмингема" Че Адамса было отклонено. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предложил 10 млн. фунтов за нападающего "Лорьяна" Алексиса Клод-Мориса. (Sky Sports)



Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш отверг интерес "Вест Хэма" и хочет вернуться в "Эвертон", где он провел минувший сезон на правах аренды. (The Times)



Другое



Экс-наставник "Вест Хэма" Славен Билич ведет переговоры с "Вест Бромвичем". (BBC)



Перед назначением главным тренером "Севильи" Хулен Лопетеги отказал неназванному клубу Премьер-Лиги. (ESPN)



Альберт Стейвенберг, правая рука Райана Гиггза в сборной Уэльса, может возглавить "Суонси". (Sky Sports)



Джанни Инфантино был переизбран президентом ФИФА. (Sky Sports)



Звезда "Наполи" Лоренцо Инсиньо согласился с Жоржиньо в том, что Маурицио Сарри станет "предателем", если возглавит "Ювентус". (Sky Sports)