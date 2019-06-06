Хаби Алонсо сравнил Фабиньо с собой

Фабиньо Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо признался, что Фабиньо напоминает ему себя.

В своем дебютном английском сезоне Фабиньо принял участие в 41 матче, финишировав с "красными" на втором месте в Премьер-Лиге и выиграв Лигу Чемпионов.

Стоит отметить, что 25-летний бразилец достаточно долго адаптировался к английскому футболу, но кампанию завершал в качестве ключевого игрока Клоппа.

По мнению Алонсо, сейчас Фабиньо играет так, как некогда сам Хаби, которому довелось выступать вместе с бразильцем за "Реал" в сезоне 2012/13.

"Думаю, мы с ним похожи в плане позиции. А также в плане того, как мы связываем игроков вокруг, как мы делаем игроков вокруг лучше, как мы помогаем им играть проще и лучше".

"Принимать маленькие, но правильные решения — это часть твоей работы как полузащитника, и он делает это очень хорошо".

"Когда он был в Мадриде, можно было увидеть, что он очень хорошо оснащен технически, очень хорош физически, но в то время он играл правого защитника", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Алонсо, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 11:00

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  1. makaku 06.06.2019 12:18 # makaku
    самая невидимая позиция и самая ответственная
    по фернандиньо и макелеле видно
    да и по Алонсо - как он ушел, что с командой стало

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  2. only--liverpool 06.06.2019 11:46 # only--liverpool
    Бред полный Шаби - креатившик, в опорной зоне играл постольку-поскольку... С Фабом ситуация до наоборот...

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  3. liverpool888 06.06.2019 11:23 # liverpool888
    Если он сможет приблизится к Хаби по мастерству паса, то я буду безумно рад.
    У Фабиньо ещё много возможностей для развития. Мне нравится как он читает игру и страхует партнёров, при этом по сравнению с Хендо на позиции опорника не режет глаза большое количество поперечных коротких бесполезных передач. Мы многого не замечаем, но он действительно мегаполезен.

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  4. tigerpool 06.06.2019 11:15 # tigerpool
    Фабиньо конечно будущий топ (но уже сейчас намного круче своих оппонентов с тоттенхэма, челси, арсенала, мю,), но ему до Алонсо еще рости и рости

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  5. gerrard08 06.06.2019 11:14 # gerrard08
    нуууу хер его знает Хаби)
    Все же ты был искушенным технарем. Фаб более мясной разрушитель, но с продвижением мяча он тоже не плох)

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  6. chr1s8rown 06.06.2019 11:01 # chr1s8rown
    У хаби дальный удар и пас покруче

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