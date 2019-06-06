Хаби Алонсо сравнил Фабиньо с собой

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо признался, что Фабиньо напоминает ему себя.

В своем дебютном английском сезоне Фабиньо принял участие в 41 матче, финишировав с "красными" на втором месте в Премьер-Лиге и выиграв Лигу Чемпионов.



Стоит отметить, что 25-летний бразилец достаточно долго адаптировался к английскому футболу, но кампанию завершал в качестве ключевого игрока Клоппа.



По мнению Алонсо, сейчас Фабиньо играет так, как некогда сам Хаби, которому довелось выступать вместе с бразильцем за "Реал" в сезоне 2012/13.



"Думаю, мы с ним похожи в плане позиции. А также в плане того, как мы связываем игроков вокруг, как мы делаем игроков вокруг лучше, как мы помогаем им играть проще и лучше".



"Принимать маленькие, но правильные решения — это часть твоей работы как полузащитника, и он делает это очень хорошо".



"Когда он был в Мадриде, можно было увидеть, что он очень хорошо оснащен технически, очень хорош физически, но в то время он играл правого защитника", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "Ливерпуля".