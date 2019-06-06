Хаби Алонсо сравнил Фабиньо с собой
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо признался, что Фабиньо напоминает ему себя.
В своем дебютном английском сезоне Фабиньо принял участие в 41 матче, финишировав с "красными" на втором месте в Премьер-Лиге и выиграв Лигу Чемпионов.
Стоит отметить, что 25-летний бразилец достаточно долго адаптировался к английскому футболу, но кампанию завершал в качестве ключевого игрока Клоппа.
По мнению Алонсо, сейчас Фабиньо играет так, как некогда сам Хаби, которому довелось выступать вместе с бразильцем за "Реал" в сезоне 2012/13.
"Думаю, мы с ним похожи в плане позиции. А также в плане того, как мы связываем игроков вокруг, как мы делаем игроков вокруг лучше, как мы помогаем им играть проще и лучше".
"Принимать маленькие, но правильные решения — это часть твоей работы как полузащитника, и он делает это очень хорошо".
"Когда он был в Мадриде, можно было увидеть, что он очень хорошо оснащен технически, очень хорош физически, но в то время он играл правого защитника", — сообщил Алонсо официальному веб-сайту "Ливерпуля".
06.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
самая невидимая позиция и самая ответственная
по фернандиньо и макелеле видно
да и по Алонсо - как он ушел, что с командой стало
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Бред полный Шаби - креатившик, в опорной зоне играл постольку-поскольку... С Фабом ситуация до наоборот...
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Если он сможет приблизится к Хаби по мастерству паса, то я буду безумно рад.
У Фабиньо ещё много возможностей для развития. Мне нравится как он читает игру и страхует партнёров, при этом по сравнению с Хендо на позиции опорника не режет глаза большое количество поперечных коротких бесполезных передач. Мы многого не замечаем, но он действительно мегаполезен.
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Фабиньо конечно будущий топ (но уже сейчас намного круче своих оппонентов с тоттенхэма, челси, арсенала, мю,), но ему до Алонсо еще рости и рости
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нуууу хер его знает Хаби)
Все же ты был искушенным технарем. Фаб более мясной разрушитель, но с продвижением мяча он тоже не плох)
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У хаби дальный удар и пас покруче
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