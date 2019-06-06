"Юнайтед" не собирается продавать Де Хеа этим летом

"Манчестер Юнайтед" ожидает усиления интереса к Давиду Де Хеа со стороны ПСЖ, который объявил о расставании с Джанлуиджи Буффоном, но все равно не собирается продавать испанского голкипера этим летом.

Накануне ПСЖ объявил, что истекающий 30 июня контракт Буффона продлен не будет. Клуб со "Стад де Франс" прощается с 41-летним итальянцем и, вероятно, теперь постарается приобрести другого голкипера для конкуренции с Альфоном Ареоля.



В сложившейся ситуации ПСЖ может усилить свой интерес к Де Хеа, у которого остается только 12 месяцев по действующему контракту с "красными дьяволами". Также Давида сватают в "Реал" и "Ювентус".



Как сообщает Manchester Evening News, переговоры "Юнайтед" со своим первым номером по-прежнему находятся в тупике. Де Хеа требует повысить свою зарплату до уровня Алексиса Санчеса, а вдобавок испытывает большие сомнения, что в обозримом будущем "дьяволы" смогут претендовать на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Тем не менее, высокопоставленный источник с "Олд Траффорд" сообщил изданию, что клуб готов принять "спокойное и холодное решение", заблокировав продажу Де Хеа этим летом.



В "Юнайтед" не боятся потерять 28-летнего испанца через год свободным агентом и отлично понимают, что уже в январе Давид сможет заключить предварительный контракт с другим клубом.