"Юнайтед" не собирается продавать Де Хеа этим летом

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" ожидает усиления интереса к Давиду Де Хеа со стороны ПСЖ, который объявил о расставании с Джанлуиджи Буффоном, но все равно не собирается продавать испанского голкипера этим летом.

Накануне ПСЖ объявил, что истекающий 30 июня контракт Буффона продлен не будет. Клуб со "Стад де Франс" прощается с 41-летним итальянцем и, вероятно, теперь постарается приобрести другого голкипера для конкуренции с Альфоном Ареоля.

В сложившейся ситуации ПСЖ может усилить свой интерес к Де Хеа, у которого остается только 12 месяцев по действующему контракту с "красными дьяволами". Также Давида сватают в "Реал" и "Ювентус".

Как сообщает Manchester Evening News, переговоры "Юнайтед" со своим первым номером по-прежнему находятся в тупике. Де Хеа требует повысить свою зарплату до уровня Алексиса Санчеса, а вдобавок испытывает большие сомнения, что в обозримом будущем "дьяволы" смогут претендовать на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Тем не менее, высокопоставленный источник с "Олд Траффорд" сообщил изданию, что клуб готов принять "спокойное и холодное решение", заблокировав продажу Де Хеа этим летом.

В "Юнайтед" не боятся потерять 28-летнего испанца через год свободным агентом и отлично понимают, что уже в январе Давид сможет заключить предварительный контракт с другим клубом.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. carrick-16 06.06.2019 11:24 # carrick-16
    На год оставить и через год Хендерсона наигрывать

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  2. chebrec 06.06.2019 10:18 # chebrec
    Санчиза нужно продать и ему зп прибавить
    Только Санчез хорошо пригрелся

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  3. mancunia-planet 06.06.2019 10:02 # mancunia-planet
    Каждый год одно и тоже)

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