Ван Дейк готов к новой дуэли с Кейном
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что предвкушает новую дуэль с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном — на сей раз в полуфинале плей-офф Лиги Наций.
В прошлую субботу Ван Дейк помог "красным" отпраздновать победу 2:0 над "шпорами" в финале Лиги Чемпионов. Едва восстановившийся после травмы Кейн совершенно себя не проявил в том матче.
В четверг у Харри будет возможность взять реванш у Ван Дейка на уровне сборных, однако Виргил к этому готов.
"Харри Кейн — великолепный нападающий. Думаю, он один из лучших в Англии, и я определенно считаю его лучшим нападающим в английской сборной".
"Но также я знаю, что, когда ты не на 100 процентов в форме, эта мысль будет сидеть у тебя в голове, вступая в единоборство, делая пас или чувствуя небольшую боль. Ты будешь думать о том, что ты не в полном порядке".
"Естественно, я ожидал, что он сыграет в финале, но я знал, что он не будет на 100 процентов в порядке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но если сыграет, посмотрим, как мы будем ему противодействовать. После таких поражений требуется время, чтобы оправиться", — цитирует Ван Дейка The Independent.
06.06.2019 09:15
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Последние комментарии:
Хурикан и тут обосрётся
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А сам Кейн то готов не
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Учитывая, что Кейн после травмы и набирает какое-то время форму, то вполне может показать такой же уровень игры как и в финале. Там еще вдобавок и Де Лигт будет, так что всё не так хорошо, как хотелось бы для Англии
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6ля да дайте уже отдохнуть Титану. Что за ебаные турниры в июне
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