Ван Дейк готов к новой дуэли с Кейном

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что предвкушает новую дуэль с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном — на сей раз в полуфинале плей-офф Лиги Наций.

В прошлую субботу Ван Дейк помог "красным" отпраздновать победу 2:0 над "шпорами" в финале Лиги Чемпионов. Едва восстановившийся после травмы Кейн совершенно себя не проявил в том матче.



В четверг у Харри будет возможность взять реванш у Ван Дейка на уровне сборных, однако Виргил к этому готов.



"Харри Кейн — великолепный нападающий. Думаю, он один из лучших в Англии, и я определенно считаю его лучшим нападающим в английской сборной".



"Но также я знаю, что, когда ты не на 100 процентов в форме, эта мысль будет сидеть у тебя в голове, вступая в единоборство, делая пас или чувствуя небольшую боль. Ты будешь думать о том, что ты не в полном порядке".



"Естественно, я ожидал, что он сыграет в финале, но я знал, что он не будет на 100 процентов в порядке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но если сыграет, посмотрим, как мы будем ему противодействовать. После таких поражений требуется время, чтобы оправиться", — цитирует Ван Дейка The Independent.