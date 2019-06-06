Ван Дейк готов к новой дуэли с Кейном

Виргил Ван Дейк и Харри Кейн Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что предвкушает новую дуэль с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном — на сей раз в полуфинале плей-офф Лиги Наций.

В прошлую субботу Ван Дейк помог "красным" отпраздновать победу 2:0 над "шпорами" в финале Лиги Чемпионов. Едва восстановившийся после травмы Кейн совершенно себя не проявил в том матче.

В четверг у Харри будет возможность взять реванш у Ван Дейка на уровне сборных, однако Виргил к этому готов.

"Харри Кейн — великолепный нападающий. Думаю, он один из лучших в Англии, и я определенно считаю его лучшим нападающим в английской сборной".

"Но также я знаю, что, когда ты не на 100 процентов в форме, эта мысль будет сидеть у тебя в голове, вступая в единоборство, делая пас или чувствуя небольшую боль. Ты будешь думать о том, что ты не в полном порядке".

"Естественно, я ожидал, что он сыграет в финале, но я знал, что он не будет на 100 процентов в порядке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но если сыграет, посмотрим, как мы будем ему противодействовать. После таких поражений требуется время, чтобы оправиться", — цитирует Ван Дейка The Independent.


Метки Ван Дейк, Кейн, Ливерпуль, Лига Наций, сборная Англии, сборная Голландии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 09:15

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  1. ganinilyha 06.06.2019 10:55 # ganinilyha
    Хурикан и тут обосрётся

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  2. chebrec 06.06.2019 10:14 # chebrec
    А сам Кейн то готов не

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  3. zloy-vasya 06.06.2019 09:52 # zloy-vasya
    Учитывая, что Кейн после травмы и набирает какое-то время форму, то вполне может показать такой же уровень игры как и в финале. Там еще вдобавок и Де Лигт будет, так что всё не так хорошо, как хотелось бы для Англии

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  4. bale- 06.06.2019 09:26 # bale-
    6ля да дайте уже отдохнуть Титану. Что за ебаные турниры в июне

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