Заха рассказал о расистских оскорблениях, которым он подвергается
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха рассказал, каким ужасным оскорблениям на почве расизма он регулярно подвергается.
Завершившийся сезон был отмечен несколькими инцидентами расистского характера в английском футболе, но если кто-то предпочитает не держать это в себе, то Заха до сих пор почти не высказывался по этому поводу, хотя страдает не меньше своих коллег.
"Почти каждый матч меня называют обезьяной, ниггером или вроде того. Представьте, если бы я позволил этому влиять на свою игру".
"Я не знаю, действительно ли мы животные или вроде того для них. Почему это нормально? Почему они произносят эти вещи, сидя рядом со своим пятилетним сыном?"
"А затем, уходя, ты снова становишься нормальным отцом и возвращаешься к нормальной работе? Люди скрывают такие вещи", — сообщил Заха журналу The Jackal.
06.06.2019 08:00
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У меня кстати есть ответ на этот его вопрос. Все дело в том, что мы в зависимости от различных факторов, на протяжении хотя бы даже одних суток, являемся разными людьми, с разными желаниями и разным настроением. Нет это не шизофрения, это норма.
В одно время нам может показаться нормальным делом оскорбить человека, а через 5 минут уже будет совесть мучить. У каждого это по-своему работает, все зависит от того как мозг "запрограммирован".
Короче говоря мы ебану*ые существа, а кто так не считает, тот еще ебану*ее.
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Пока что это самое адекватное высказывание о расизме от нигера
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Кретины какие то
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Все мы животные, глупый ты чернокожий человек. Теперь я вернусь к своей работе, извините.
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назвал нигера нигером- обидка.
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Сейчас какой-нибудь фапловский петушок оскорбит его и пойдёт на работу, где будет делать вид, что он нормальный.
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