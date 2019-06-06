Заха рассказал о расистских оскорблениях, которым он подвергается

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха рассказал, каким ужасным оскорблениям на почве расизма он регулярно подвергается.

Завершившийся сезон был отмечен несколькими инцидентами расистского характера в английском футболе, но если кто-то предпочитает не держать это в себе, то Заха до сих пор почти не высказывался по этому поводу, хотя страдает не меньше своих коллег.



"Почти каждый матч меня называют обезьяной, ниггером или вроде того. Представьте, если бы я позволил этому влиять на свою игру".



"Я не знаю, действительно ли мы животные или вроде того для них. Почему это нормально? Почему они произносят эти вещи, сидя рядом со своим пятилетним сыном?"



"А затем, уходя, ты снова становишься нормальным отцом и возвращаешься к нормальной работе? Люди скрывают такие вещи", — сообщил Заха журналу The Jackal.