Адам Лаллана останется в "Ливерпуле"
Полузащитник Адам Лаллана заявил, что не помышляет о смене клуба и собирается побороться за свое будущее в "Ливерпуле".
Некогда Лаллана был чрезвычайно важным игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, однако два последних сезона оказались испорчены для Адама различными проблемами со здоровьем.
Например, в минувшем сезоне Премьер-Лиги 31-летний англичанин отметился только пятью появлениями в стартовом составе и не совершил ни одного результативного действия.
В прошлую субботу Лаллана поднял над головой кубок Лиги Чемпионов, к завоеванию которого он почти непричастен, однако это лишь подстегивает Адама.
"В такого рода моменты хочется ущипнуть себя. Но мы способны на большее, гораздо большее".
"У меня остается год по своему контракту. Я вернусь, я буду тренироваться все лето. Я жажду как никогда набрать форму, потому что знаю, что могу быть полезен этой команде, когда я в форме".
"Означает ли это, что я останусь в "Ливерпуле"? Да, насчет этого нет абсолютно никаких сомнений. Мы выиграли Лигу Чемпионов, я не могу быть счастливее".
"Я знаю свой уровень и знаю, что могу дать команде. Наш главный тренер, его штаб и селекционный департамент дали четко понять, что отводят мне важную роль, поэтому я в восторге".
"Мое будущее здесь не подвергается сомнению, и я предвкушаю то, что будет дальше", — цитирует Лаллану Sky Sports.
06.06.2019 07:00
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А как же Мэддисон? Тю, епта
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БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
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Вот же колбасы сколько повылезало. Чел сломался в пуле - и сразу не тянет не нужен и тп, это клуб где недавно клаван тянул
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Надо быть откровенным, при всей симпатии к ниму, он уже не тянет топ уровень и не может приносить фактическую пользу. Просто занимает слот. Пора обратно в саут Адам.
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Зря вы так о нём отзываетесь. Следующий сезон будет очень нагружен в плане количества матчей, поэтому он будет важен для нас. Учитывайте информацию, которую он озвучил - он начинает свою подготовку намного раньше и в тренерском штабе на него идёт расчёт. Адам может стать нашим секретным оружием на старте сезона. Игроки после тяжёлого сезона будут истощены как физически, но в первую очередь морально, а Адам будет тем самым огоньком голодным до побед.
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Можно оставить его, только потому что англичанин
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Контракт на 5 лет, этой машине
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Продать
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Блиать,заебал этот травмат ебаный.От Старра избавились,остался этот хуй.Теперь будет как говно в проруби болтаться...
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