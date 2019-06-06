"Манчестер Сити" обратился в CAS
"Манчестер Сити" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы помешать УЕФА вынести обвинительное заключение по поводу нарушения "горожанами" правил финансового фейр-плей.
7 марта УЕФА официально начал расследование в отношении "Сити", отреагировав на серию газетных публикаций о том, что клуб с "Этихад" злостно игнорировал правила ФФП, искусственно завышая спонсорские контракты.
Затем стало известно, что следователи передали это дело в Судебную палату УЕФА для вынесения вердикта, рекомендовав отстранить "горожан" от участия в Лиге Чемпионов на один сезон.
По информации The Telegraph, сейчас "Сити" пошел на необычный шаг, обратившись в базирующийся в Швейцарии CAS. "Горожане" требуют признать, что их дело было передано от следователей в Судебную палату УЕФА неправомерно.
На "Этихад" считают, что они полностью ответили на все возникшие у следствия вопросы, а потому дело надлежало закрыть. Какую бы сторону ни занял CAS, это совершенно точно оттягивает оглашение вердикта.
06.06.2019 06:00
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Ема, жёстко. Типо если,что они надавят, мол да мы замутили эту дичь с контрактами, НО о ней узнали то и дело потом передали "неправомерно", так что САS - закрывай дело впезду!)
Ну это прям жесть,господа. Нефть правит миром.
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