"Манчестер Сити" обратился в CAS

"Манчестер Сити" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы помешать УЕФА вынести обвинительное заключение по поводу нарушения "горожанами" правил финансового фейр-плей.

7 марта УЕФА официально начал расследование в отношении "Сити", отреагировав на серию газетных публикаций о том, что клуб с "Этихад" злостно игнорировал правила ФФП, искусственно завышая спонсорские контракты.



Затем стало известно, что следователи передали это дело в Судебную палату УЕФА для вынесения вердикта, рекомендовав отстранить "горожан" от участия в Лиге Чемпионов на один сезон.



По информации The Telegraph, сейчас "Сити" пошел на необычный шаг, обратившись в базирующийся в Швейцарии CAS. "Горожане" требуют признать, что их дело было передано от следователей в Судебную палату УЕФА неправомерно.



На "Этихад" считают, что они полностью ответили на все возникшие у следствия вопросы, а потому дело надлежало закрыть. Какую бы сторону ни занял CAS, это совершенно точно оттягивает оглашение вердикта.