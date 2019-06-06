"Реал" согласовал приобретение Эдена Азара
"Реалу", наконец, удалось согласовать размер компенсации за плеймейкера "Челси" Эдена Азара в размере 100 миллионов евро (88.5 млн. фунтов) плюс бонусы.
В минувший понедельник директор "синих" Марина Грановская приняла у себя делегацию "Реала" во главе спортивным директором Королевского клуба Хосе Анхелем Санчесом.
Тогда договориться сторонам не удалось, и Санчес с коллегами вернулся в Мадрид ни с чем. Однако диалог двух клубов продолжился дистанционно.
Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, в среду вечером компромисс, наконец, был найден. Два клуба ударили по рукам и уже приступили к подготовке бумаг для документального оформления сделки.
Ожидается, что официальное подтверждение трансфера Азара в "Реал" последует в ближайшие дни. Эден покидает "Стэмфорд Бридж" после семи успешных сезонов, в течение которых он выиграл два титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии и две Лиги Европы.
06.06.2019 00:35
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Последние комментарии:
Как то грустно стало... До последнего хотелось верить что Азар передумает. Ну чтож спасибо жопастому за эти 7 лет. Удачи ему в белой майке
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Спасибо за все Эденчику. Безусловно топ)
Спасибо за трофеи. Отдельный ор с тех,кто говорит засиделся в середняке, безтрофейник. Хоть статью читайте что-ли.
А по деньгам адекватно. Максимально возможная сумма за год контракта такого игрока. По-любому клуб вынужден соглашаться, и плюс бонусы т.е. если Эденчик выиграет трофеи, то и за него порадуемся и баблишка поимеем. Бизнес-кар
(ответить)
Надеюсь, следующим уйдёт Канте.
Такой игрок классный, а играет за Чольсе.
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Челси умеет продавать своих игроков. Год по контракту, максимум, отсыпать стоит 35-40 млн, а тут все 100.
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Хороший игрок, но очень долго за середняк катал, лишь бы не сказалось в большом клубе. Желаем удачи. АПЛ точно потеряла ТОП игрока.
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С уходом Азара Челси превратится в обычный Ливерпуль. Азар второй лучший игрок мира после Месси. С годом по контракту сто лямов это пиздец. Если бы у него было года три четыре по контракту он бы стоил как Мане салах и фирмино вместе взятые.
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да и хуй с ним. надоела возня.
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Развод века. 28 лет, кроме обводок ничего не умеет, а заплатили больше чем за Роналду который уходил из МЮ совершенным игроком, обладателем Золотого мяча, да еще и на 5 лет моложе.
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Быстрее пусть рожают и по Сарри тоже
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Давайте лучше порадуемся за господина Эдэна. Желчь метать дело не хитрое. Может это поможет ему выйти на новый уровень. Может кто-то потеснит господство Месси-Роналду.
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https://pp.userapi.com/c849028/v849028247/1b1132/W31i_jvVGhY.jpg
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Поссу, пожалуй, и в этой новости на портовых бестрофейников. Скриньте.
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норм, осталось бан оспорить пенсам:)
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Наконецто Азар поиграет за топ-клуб, до 28 лет зря терял время в середняке-безтрофейнике
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Не жалко. челси особо много не потеряет, Пулишич, Одои есть. 88 за игрока с годом по контракту - развод Среала. Хорошо сработано.
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28 лет и ни матча за гранд, задержался
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На спортсе вечером писали об объявлении в ближайшие часы. Но они тикают, а всё шота никак. Даже слоупоковский фапл успевает закинуть эту новость пока не опровергли ещё.
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Абсолютно все ссут на членсов.
Че выебывались?
Один хуй за сотку отпустили. Ору
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