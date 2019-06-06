"Реал" согласовал приобретение Эдена Азара

Эден Азар "Реалу", наконец, удалось согласовать размер компенсации за плеймейкера "Челси" Эдена Азара в размере 100 миллионов евро (88.5 млн. фунтов) плюс бонусы.

В минувший понедельник директор "синих" Марина Грановская приняла у себя делегацию "Реала" во главе спортивным директором Королевского клуба Хосе Анхелем Санчесом.

Тогда договориться сторонам не удалось, и Санчес с коллегами вернулся в Мадрид ни с чем. Однако диалог двух клубов продолжился дистанционно.

Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, в среду вечером компромисс, наконец, был найден. Два клуба ударили по рукам и уже приступили к подготовке бумаг для документального оформления сделки.

Ожидается, что официальное подтверждение трансфера Азара в "Реал" последует в ближайшие дни. Эден покидает "Стэмфорд Бридж" после семи успешных сезонов, в течение которых он выиграл два титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии и две Лиги Европы.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 00:35

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 06.06.2019 06:24 # gringo1990
    Как то грустно стало... До последнего хотелось верить что Азар передумает. Ну чтож спасибо жопастому за эти 7 лет. Удачи ему в белой майке

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  2. andrew10 06.06.2019 06:08 # andrew10
    Спасибо за все Эденчику. Безусловно топ)
    Спасибо за трофеи. Отдельный ор с тех,кто говорит засиделся в середняке, безтрофейник. Хоть статью читайте что-ли.
    А по деньгам адекватно. Максимально возможная сумма за год контракта такого игрока. По-любому клуб вынужден соглашаться, и плюс бонусы т.е. если Эденчик выиграет трофеи, то и за него порадуемся и баблишка поимеем. Бизнес-кар

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  3. ian 06.06.2019 05:49 # ian
    Надеюсь, следующим уйдёт Канте.
    Такой игрок классный, а играет за Чольсе.

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  4. ian 06.06.2019 05:44 # ian
    Челси умеет продавать своих игроков. Год по контракту, максимум, отсыпать стоит 35-40 млн, а тут все 100.

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  5. moneymaker 06.06.2019 03:15 # moneymaker
    Хороший игрок, но очень долго за середняк катал, лишь бы не сказалось в большом клубе. Желаем удачи. АПЛ точно потеряла ТОП игрока.

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  6. golokante 06.06.2019 03:07 # golokante
    С уходом Азара Челси превратится в обычный Ливерпуль. Азар второй лучший игрок мира после Месси. С годом по контракту сто лямов это пиздец. Если бы у него было года три четыре по контракту он бы стоил как Мане салах и фирмино вместе взятые.

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  7. only--liverpool 06.06.2019 02:32 # only--liverpool
    да и хуй с ним. надоела возня.

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  8. superglor 06.06.2019 02:24 # superglor
    Развод века. 28 лет, кроме обводок ничего не умеет, а заплатили больше чем за Роналду который уходил из МЮ совершенным игроком, обладателем Золотого мяча, да еще и на 5 лет моложе.

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  9. chebrec 06.06.2019 02:11 # chebrec
    Быстрее пусть рожают и по Сарри тоже

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  10. desower 06.06.2019 02:08 # desower
    Давайте лучше порадуемся за господина Эдэна. Желчь метать дело не хитрое. Может это поможет ему выйти на новый уровень. Может кто-то потеснит господство Месси-Роналду.

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  11. ygyrbendar 06.06.2019 01:22 # ygyrbendar
    https://pp.userapi.com/c849028/v849028247/1b1132/W31i_jvVGhY.jpg

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  12. leon-britton 06.06.2019 01:14 # leon-britton
    Поссу, пожалуй, и в этой новости на портовых бестрофейников. Скриньте.

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  13. alexomck 06.06.2019 01:11 # alexomck
    норм, осталось бан оспорить пенсам:)

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  14. raimbek1 06.06.2019 00:58 # raimbek1
    Наконецто Азар поиграет за топ-клуб, до 28 лет зря терял время в середняке-безтрофейнике

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  15. slash-lfc 06.06.2019 00:56 # slash-lfc
    Не жалко. челси особо много не потеряет, Пулишич, Одои есть. 88 за игрока с годом по контракту - развод Среала. Хорошо сработано.

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  16. mancunia-planet 06.06.2019 00:54 # mancunia-planet
    28 лет и ни матча за гранд, задержался

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  17. ganinilyha 06.06.2019 00:51 # ganinilyha
    На спортсе вечером писали об объявлении в ближайшие часы. Но они тикают, а всё шота никак. Даже слоупоковский фапл успевает закинуть эту новость пока не опровергли ещё.

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  18. mikkiynwa 06.06.2019 00:38 # mikkiynwa
    Абсолютно все ссут на членсов.

    Че выебывались?
    Один хуй за сотку отпустили. Ору

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