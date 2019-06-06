"Реал" согласовал приобретение Эдена Азара

"Реалу", наконец, удалось согласовать размер компенсации за плеймейкера "Челси" Эдена Азара в размере 100 миллионов евро (88.5 млн. фунтов) плюс бонусы.

В минувший понедельник директор "синих" Марина Грановская приняла у себя делегацию "Реала" во главе спортивным директором Королевского клуба Хосе Анхелем Санчесом.



Тогда договориться сторонам не удалось, и Санчес с коллегами вернулся в Мадрид ни с чем. Однако диалог двух клубов продолжился дистанционно.



Как стало известно авторитетному изданию The Guardian, в среду вечером компромисс, наконец, был найден. Два клуба ударили по рукам и уже приступили к подготовке бумаг для документального оформления сделки.



Ожидается, что официальное подтверждение трансфера Азара в "Реал" последует в ближайшие дни. Эден покидает "Стэмфорд Бридж" после семи успешных сезонов, в течение которых он выиграл два титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии и две Лиги Европы.