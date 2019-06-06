"Челси" опасается расширения трансферного запрета до трех окон

"Челси", вероятно, не будет оспаривать свой трансферный запрет на два окна из-за опасений, что наказание может быть ужесточено.

Напомним, в феврале ФИФА наказала "синих" трансферным запретом до конца января 2020 за многократных нарушения правил, регулирующих переходы игроков в возрасте до 18 лет.



"Челси" немедленно заявил о своей невиновности и подал апелляцию, которая в начале мая была отклонена ФИФА. Казалось, что теперь лондонский клуб обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отменить наказание или хотя бы отсрочить его.



Однако по прошествии почти месяца после отклоненной апелляции клуб со "Стэмфорд Бридж" до сих пор не обратился в CAS и, возможно, не сделает этого вовсе.



Как сообщает The Telegraph, в "Челси" всерьез опасаются, что CAS не просто подтвердит виновность клуба, а ужесточит наказание и расширит трансферный запрет до трех окон.



Учитывая это, "синие" могут начать отбывать наказание уже этим летом. "Челси" не сможет приглашать новичков, но вправе выкупить полузащитника Матео Ковачича у "Реала" — это необходимо сделать до истечения арендного соглашения в конце июня.