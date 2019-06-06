"Челси" опасается расширения трансферного запрета до трех окон
"Челси", вероятно, не будет оспаривать свой трансферный запрет на два окна из-за опасений, что наказание может быть ужесточено.
Напомним, в феврале ФИФА наказала "синих" трансферным запретом до конца января 2020 за многократных нарушения правил, регулирующих переходы игроков в возрасте до 18 лет.
"Челси" немедленно заявил о своей невиновности и подал апелляцию, которая в начале мая была отклонена ФИФА. Казалось, что теперь лондонский клуб обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отменить наказание или хотя бы отсрочить его.
Однако по прошествии почти месяца после отклоненной апелляции клуб со "Стэмфорд Бридж" до сих пор не обратился в CAS и, возможно, не сделает этого вовсе.
Как сообщает The Telegraph, в "Челси" всерьез опасаются, что CAS не просто подтвердит виновность клуба, а ужесточит наказание и расширит трансферный запрет до трех окон.
Учитывая это, "синие" могут начать отбывать наказание уже этим летом. "Челси" не сможет приглашать новичков, но вправе выкупить полузащитника Матео Ковачича у "Реала" — это необходимо сделать до истечения арендного соглашения в конце июня.
06.06.2019 00:05
Просмотров: 1694
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну мы то чё тут рассуждаем да тролим, там люди сидят просчитывают, и если 3 окна без усиления - ну это помощнее Тотенхэма, господа :D
Это только через 2 года будем трансферить, так что получается чем раньше начнёшь, тем быстрее закончишь.
Ну а по Кове, несмотря на бан, продолжения не хочется. И типо решить вопрос с тренером и если приходит новый просто задать ему логичный вопрос: "Тебе нужен Кова?"
А то порядок действий в Челси просто ебанись)))
(ответить)
Чувствую Челси не выдержит такого бана и станет середняком
(ответить)
Судья продажная казьёль ти!!!
(ответить)
все, абсолютно все ссут на гпенсов)))
заслужили гпенсы)
(ответить)
Про шестьнольси Одна новость лучше другой ))
(ответить)
Пулишич пришёл) азар уйдёт, все под контролем)
(ответить)
Все, абсолютно все ссут на Членси.
(ответить)
выкупить или не выкупить Ковачича
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий