"Челси" опасается расширения трансферного запрета до трех окон

Челси "Челси", вероятно, не будет оспаривать свой трансферный запрет на два окна из-за опасений, что наказание может быть ужесточено.

Напомним, в феврале ФИФА наказала "синих" трансферным запретом до конца января 2020 за многократных нарушения правил, регулирующих переходы игроков в возрасте до 18 лет.

"Челси" немедленно заявил о своей невиновности и подал апелляцию, которая в начале мая была отклонена ФИФА. Казалось, что теперь лондонский клуб обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы отменить наказание или хотя бы отсрочить его.

Однако по прошествии почти месяца после отклоненной апелляции клуб со "Стэмфорд Бридж" до сих пор не обратился в CAS и, возможно, не сделает этого вовсе.

Как сообщает The Telegraph, в "Челси" всерьез опасаются, что CAS не просто подтвердит виновность клуба, а ужесточит наказание и расширит трансферный запрет до трех окон.

Учитывая это, "синие" могут начать отбывать наказание уже этим летом. "Челси" не сможет приглашать новичков, но вправе выкупить полузащитника Матео Ковачича у "Реала" — это необходимо сделать до истечения арендного соглашения в конце июня.


Метки CAS, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2019 00:05

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  1. andrew10 06.06.2019 05:57 # andrew10
    Ну мы то чё тут рассуждаем да тролим, там люди сидят просчитывают, и если 3 окна без усиления - ну это помощнее Тотенхэма, господа :D
    Это только через 2 года будем трансферить, так что получается чем раньше начнёшь, тем быстрее закончишь.
    Ну а по Кове, несмотря на бан, продолжения не хочется. И типо решить вопрос с тренером и если приходит новый просто задать ему логичный вопрос: "Тебе нужен Кова?"
    А то порядок действий в Челси просто ебанись)))

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  2. chelsea88 06.06.2019 04:01 # chelsea88
    Чувствую Челси не выдержит такого бана и станет середняком

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  3. chebrec 06.06.2019 02:07 # chebrec
    Судья продажная казьёль ти!!!

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  4. gunars 06.06.2019 01:15 # gunars
    все, абсолютно все ссут на гпенсов)))

    заслужили гпенсы)

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  5. slash-lfc 06.06.2019 00:54 # slash-lfc
    Про шестьнольси Одна новость лучше другой ))

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  6. mickey 06.06.2019 00:29 # mickey
    Пулишич пришёл) азар уйдёт, все под контролем)

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  7. vagifspurs 06.06.2019 00:19 # vagifspurs
    Все, абсолютно все ссут на Членси.

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  8. mancunia-planet 06.06.2019 00:17 # mancunia-planet
    выкупить или не выкупить Ковачича

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