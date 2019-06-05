"Бавария" хочет, чтобы Сане попросил "Сити" отпустить его в Мюнхен

Лерой Сане Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане должен сам выразить желание перебраться в Мюнхен, чтобы этот трансфер был возможен.

В прошлом месяце президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил интерес своего клуба к Сане, в котором мюнхенцы видят преемника для Арьена Роббена и Франка Рибери.

Также в прессе появились слухи, что "Бавария" уже предложила 70 миллионов фунтов за 23-летнего игрока сборной Германии, но получила отказ.

Слухи насчет выдвинутого предложения не соответствуют действительности, но вместе с тем "Бавария" отлично понимает, что Сане будет стоить дорого. Поэтому в Мюнхене надеются, что Лерой поспособствует согласованию трансфера.

"Мы не делали предложения насчет Лероя Сане. Мы пока не продвинулись так далеко. Сперва сам игрок должен решить, представляет ли он себя в "Баварии". Если представляет, тогда мы перейдем к детальным переговорам с "Манчестер Сити".

"Мнение игрока — самый важный фактор. По-видимому, Лерой пока не определился. Переговорами насчет этого заведует (спортивный директор "Баварии") Хасан Салихамиджич".

"Думаю, Сане — удивительный игрок. И по своему мастерству, и по своему типу", — сообщил Румменигге Bild.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 313

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 05.06.2019 23:30 # mancunia-planet
    Сити ни в коем случае его продавать нельзя, а то усилят Ливерпуль

    (ответить)

  2. ben-arfa 05.06.2019 23:12 # ben-arfa
    Этот парень обладает талантом и футбольным умом самого Райана Гигза. Единственное, чего ему не хватает – это терпения.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: