"Бавария" хочет, чтобы Сане попросил "Сити" отпустить его в Мюнхен

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане должен сам выразить желание перебраться в Мюнхен, чтобы этот трансфер был возможен.

В прошлом месяце президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил интерес своего клуба к Сане, в котором мюнхенцы видят преемника для Арьена Роббена и Франка Рибери.



Также в прессе появились слухи, что "Бавария" уже предложила 70 миллионов фунтов за 23-летнего игрока сборной Германии, но получила отказ.



Слухи насчет выдвинутого предложения не соответствуют действительности, но вместе с тем "Бавария" отлично понимает, что Сане будет стоить дорого. Поэтому в Мюнхене надеются, что Лерой поспособствует согласованию трансфера.



"Мы не делали предложения насчет Лероя Сане. Мы пока не продвинулись так далеко. Сперва сам игрок должен решить, представляет ли он себя в "Баварии". Если представляет, тогда мы перейдем к детальным переговорам с "Манчестер Сити".



"Мнение игрока — самый важный фактор. По-видимому, Лерой пока не определился. Переговорами насчет этого заведует (спортивный директор "Баварии") Хасан Салихамиджич".



"Думаю, Сане — удивительный игрок. И по своему мастерству, и по своему типу", — сообщил Румменигге Bild.