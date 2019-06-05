Куман дал совет Де Лигту насчет выбора клуба

Маттейс Де Лигт Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман посоветовал защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту отправиться в тот клуб, где он сможет регулярно играть.

Сегодня утром немецкое издание Bild сообщило, что в борьбу за Де Лигта, которого также сватают в "Барселону", Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", вступил "Ливерпуль".

Свое решение 19-летний защитник примет уже после плей-офф Лиги Наций, и Куман предостерегает подопечного от перехода в клуб, где Маттейс может сесть на лавку.

"Я разговаривал с Маттейсом одну неделю назад насчет его будущего, и это наш секрет. Всем молодым игрокам, которые задумываются о следующем шаге, я говорю, что им важнее всего продолжать играть".

"Продолжай получать игровые минуты, чтобы развивать свою игру. Это самое важное. Также очень важно, в какой манере играет твой будущий клуб".

"Он, его семья, его агенты и люди вокруг него примут лучшее решение для него", — цитирует Кумана Sky Sports.


Метки Аякс, Де Лигт, Куман, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 22:00

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  1. lfc-in-my-heart 05.06.2019 23:19 # lfc-in-my-heart
    В ливерпуль. Наберешься пару лет опыта у лучшего в мире защитника. а затем сам станешь лучшим в мире. Да и трофеи, помойка из пригорода этого не даст!

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  2. manchester-united 05.06.2019 22:45 # manchester-united
    Можно спокойно идти в МЮ. Гарантированное место в составе великого клуба, есть возможность стать частью возрождения. Самая конкурентноспособная топовая лига в мире. Возможность взять лучшее от особенностей данного турнира. Плюс популярность и знаменитость обеспечена.
    Если не попрет или клуб будет гнить, то ему всего 19 лет. Легко можно будет уйти куда-нибудь еще. Даже если лет 5 проeбланит, ему всего 24 будет.

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  3. chelsiukpro 05.06.2019 22:04 # chelsiukpro
    Идеальный вариант тогда МЮ

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  4. andrew10 05.06.2019 22:01 # andrew10
    Гениальный совет конечно))

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