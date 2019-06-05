Куман дал совет Де Лигту насчет выбора клуба

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман посоветовал защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту отправиться в тот клуб, где он сможет регулярно играть.

Сегодня утром немецкое издание Bild сообщило, что в борьбу за Де Лигта, которого также сватают в "Барселону", Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", вступил "Ливерпуль".



Свое решение 19-летний защитник примет уже после плей-офф Лиги Наций, и Куман предостерегает подопечного от перехода в клуб, где Маттейс может сесть на лавку.



"Я разговаривал с Маттейсом одну неделю назад насчет его будущего, и это наш секрет. Всем молодым игрокам, которые задумываются о следующем шаге, я говорю, что им важнее всего продолжать играть".



"Продолжай получать игровые минуты, чтобы развивать свою игру. Это самое важное. Также очень важно, в какой манере играет твой будущий клуб".



"Он, его семья, его агенты и люди вокруг него примут лучшее решение для него", — цитирует Кумана Sky Sports.