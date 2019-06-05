Куман дал совет Де Лигту насчет выбора клуба
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман посоветовал защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту отправиться в тот клуб, где он сможет регулярно играть.
Сегодня утром немецкое издание Bild сообщило, что в борьбу за Де Лигта, которого также сватают в "Барселону", Ювентус", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", вступил "Ливерпуль".
Свое решение 19-летний защитник примет уже после плей-офф Лиги Наций, и Куман предостерегает подопечного от перехода в клуб, где Маттейс может сесть на лавку.
"Я разговаривал с Маттейсом одну неделю назад насчет его будущего, и это наш секрет. Всем молодым игрокам, которые задумываются о следующем шаге, я говорю, что им важнее всего продолжать играть".
"Продолжай получать игровые минуты, чтобы развивать свою игру. Это самое важное. Также очень важно, в какой манере играет твой будущий клуб".
"Он, его семья, его агенты и люди вокруг него примут лучшее решение для него", — цитирует Кумана Sky Sports.
05.06.2019 22:00
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В ливерпуль. Наберешься пару лет опыта у лучшего в мире защитника. а затем сам станешь лучшим в мире. Да и трофеи, помойка из пригорода этого не даст!
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Можно спокойно идти в МЮ. Гарантированное место в составе великого клуба, есть возможность стать частью возрождения. Самая конкурентноспособная топовая лига в мире. Возможность взять лучшее от особенностей данного турнира. Плюс популярность и знаменитость обеспечена.
Если не попрет или клуб будет гнить, то ему всего 19 лет. Легко можно будет уйти куда-нибудь еще. Даже если лет 5 проeбланит, ему всего 24 будет.
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Идеальный вариант тогда МЮ
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Гениальный совет конечно))
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