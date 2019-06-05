Повторы VAR будут показывать на больших табло стадионов Премьер-Лиги

VAR Премьер-Лига объявила, что со следующего сезона видеоповторы некоторых игровых эпизодов, где применяется система VAR, будут транслироваться на больших экранах стадионов.

Пускай и с опозданием относительно других европейских лиг, но английская Премьер-Лига все-таки решилась внедрить систему видеопомощи рефери. Это произойдет с сезона 2019/20.

Изначальные сомнения клубов Премьер-Лиги относительно VAR был вызваны теми паузами, которые порой создает эта система и которые бывают непонятны болельщикам на трибунах и у телевизионных экранов.

Как сообщает BBC, Премьер-Лига приготовила систему мер, чтобы минимизировать негативный эффект, который имеет место при использовании VAR.

Во время пауз, вызванных обращением главного рефери к помощникам в видеостудии, в телевизионных трансляциях будет демонстрироваться специальная графика, а для болельщиков на стадионе будут делаться специальные объявления на табло и с помощью диктора.

Отметим, что система VAR будет применяться в Премьер-Лиге только для исправления "явных и очевидных ошибок". Это касается голов, красных карточек, инцидентов в штрафной и ситуаций, когда рефери путает игроков.

Если помощники в видеостудии смогут найти ракурс, который полностью проясняет спорную ситуацию, то такие клипы будут демонстрироваться на табло и во время трансляций.


Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-4milan 05.06.2019 22:02 # ivan-4milan
    Наиграются и бросят , как в плавании со скоростными купальниками.

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  2. andrew10 05.06.2019 22:00 # andrew10
    Нужно больше Зрелища

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  3. idel 05.06.2019 21:58 # idel
    Теперь Ливерпулю еще сложнее будет взять титул.

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  4. van-der-slav 05.06.2019 21:14 # van-der-slav
    збс, на траффорде нет табло. хотя какая разница, у нас и игры нет

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  5. gunars 05.06.2019 21:02 # gunars
    все пришла хана гпенсам)

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