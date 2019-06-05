Повторы VAR будут показывать на больших табло стадионов Премьер-Лиги
Премьер-Лига объявила, что со следующего сезона видеоповторы некоторых игровых эпизодов, где применяется система VAR, будут транслироваться на больших экранах стадионов.
Пускай и с опозданием относительно других европейских лиг, но английская Премьер-Лига все-таки решилась внедрить систему видеопомощи рефери. Это произойдет с сезона 2019/20.
Изначальные сомнения клубов Премьер-Лиги относительно VAR был вызваны теми паузами, которые порой создает эта система и которые бывают непонятны болельщикам на трибунах и у телевизионных экранов.
Как сообщает BBC, Премьер-Лига приготовила систему мер, чтобы минимизировать негативный эффект, который имеет место при использовании VAR.
Во время пауз, вызванных обращением главного рефери к помощникам в видеостудии, в телевизионных трансляциях будет демонстрироваться специальная графика, а для болельщиков на стадионе будут делаться специальные объявления на табло и с помощью диктора.
Отметим, что система VAR будет применяться в Премьер-Лиге только для исправления "явных и очевидных ошибок". Это касается голов, красных карточек, инцидентов в штрафной и ситуаций, когда рефери путает игроков.
Если помощники в видеостудии смогут найти ракурс, который полностью проясняет спорную ситуацию, то такие клипы будут демонстрироваться на табло и во время трансляций.
05.06.2019 21:00
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Наиграются и бросят , как в плавании со скоростными купальниками.
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Нужно больше Зрелища
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Теперь Ливерпулю еще сложнее будет взять титул.
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збс, на траффорде нет табло. хотя какая разница, у нас и игры нет
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все пришла хана гпенсам)
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