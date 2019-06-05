Повторы VAR будут показывать на больших табло стадионов Премьер-Лиги

Премьер-Лига объявила, что со следующего сезона видеоповторы некоторых игровых эпизодов, где применяется система VAR, будут транслироваться на больших экранах стадионов.

Пускай и с опозданием относительно других европейских лиг, но английская Премьер-Лига все-таки решилась внедрить систему видеопомощи рефери. Это произойдет с сезона 2019/20.



Изначальные сомнения клубов Премьер-Лиги относительно VAR был вызваны теми паузами, которые порой создает эта система и которые бывают непонятны болельщикам на трибунах и у телевизионных экранов.



Как сообщает BBC, Премьер-Лига приготовила систему мер, чтобы минимизировать негативный эффект, который имеет место при использовании VAR.



Во время пауз, вызванных обращением главного рефери к помощникам в видеостудии, в телевизионных трансляциях будет демонстрироваться специальная графика, а для болельщиков на стадионе будут делаться специальные объявления на табло и с помощью диктора.



Отметим, что система VAR будет применяться в Премьер-Лиге только для исправления "явных и очевидных ошибок". Это касается голов, красных карточек, инцидентов в штрафной и ситуаций, когда рефери путает игроков.



Если помощники в видеостудии смогут найти ракурс, который полностью проясняет спорную ситуацию, то такие клипы будут демонстрироваться на табло и во время трансляций.