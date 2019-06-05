"Челси" потребовал от "Ювентуса" 5.3 млн. фунтов за Сарри

"Челси" отказался отпустить Маурицио Сарри в "Ювентус" бесплатно, потребовав за своего главного тренера компенсацию в размере 5.3 миллионов фунтов.

После победы в финале Лиги Европы над "Арсеналом" в конце мая Сарри сообщил директору "синих" Марине Грановской о своем желании вернуться на родину и возглавить "Ювентус".



Маурицио надеялся, что "Челси" просто освободит его от обязательств по контракту — прежде ходили разговоры, что "синие" могут уволить Сарри, что было бы чревато для клуба выплатой компенсации, однако итальянский специалист был готов прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.



Такой вариант, сообщает Sky Sports, не устроил "Челси". Лондонский клуб потребовал от "Ювентуса" заплатить 5.3 млн. фунтов, чтобы Сарри смог уехать в Турин.



Этот поворот событий застал чемпионов Серии А врасплох, и в данный момент "Ювентус" решает, как быть дальше.