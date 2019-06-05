"Челси" потребовал от "Ювентуса" 5.3 млн. фунтов за Сарри

Маурицио Сарри "Челси" отказался отпустить Маурицио Сарри в "Ювентус" бесплатно, потребовав за своего главного тренера компенсацию в размере 5.3 миллионов фунтов.

После победы в финале Лиги Европы над "Арсеналом" в конце мая Сарри сообщил директору "синих" Марине Грановской о своем желании вернуться на родину и возглавить "Ювентус".

Маурицио надеялся, что "Челси" просто освободит его от обязательств по контракту — прежде ходили разговоры, что "синие" могут уволить Сарри, что было бы чревато для клуба выплатой компенсации, однако итальянский специалист был готов прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Такой вариант, сообщает Sky Sports, не устроил "Челси". Лондонский клуб потребовал от "Ювентуса" заплатить 5.3 млн. фунтов, чтобы Сарри смог уехать в Турин.

Этот поворот событий застал чемпионов Серии А врасплох, и в данный момент "Ювентус" решает, как быть дальше.


Метки Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. qwertyinho 05.06.2019 23:26 # qwertyinho
    интересно а кем его заменить, какой адекватный тренер пойдет в середняк да еще и с трансферным баном, кроме лампарда и слуцкого никто

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  2. andrew10 05.06.2019 21:57 # andrew10
    Ебать, а обработочная вокруг Гвардиоллы,Клоппа если б закончилась успешно,сулила бы ещё большие затраты на компенсацию.
    А точно, это ж Ювентус который свободных агентов собирает, им только за бесплатно подавай.

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  3. martingor 05.06.2019 21:47 # martingor
    а что вы хотели от жидов

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  4. osivori 05.06.2019 21:37 # osivori
    дельно, дело не в деньгах, а в принципе, гони бабки и забирай недотренера, вместе с хархинье

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  5. chr1s8rown 05.06.2019 21:18 # chr1s8rown
    Ебанутые
    Лучше б доплатили

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  6. chebrec 05.06.2019 20:52 # chebrec
    Ахахахахахахаха бинзнес кар

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  7. quavo 05.06.2019 20:51 # quavo
    За игуаина то 7 заплатят все равно, лохи

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  8. stamford-bridge 05.06.2019 20:45 # stamford-bridge
    пздц бомжи е6аные)) так глядишь и оставим Сарри)

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  9. meshuggah 05.06.2019 20:26 # meshuggah
    Красавцы бизнес кар еее бой

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  10. gerrard08 05.06.2019 20:23 # gerrard08
    Ебать они крохоборы)

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  11. chelsiukpro 05.06.2019 20:11 # chelsiukpro
    А как же компенсация Наполи которую Челси заплатил? Так почему теперь за бесплатно отпускать Сарри? Пусть пошляют в таком случае!

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  12. farot 05.06.2019 20:09 # farot
    Лондонский клуб потребовал от "Ювентуса" заплатить 5.3 млн. фунтов, чтобы Сарри смог уехать в Турин.

    Этот поворот событий застал чемпионов Серии А врасплох, и в данный момент "Ювентус" решает, как быть дальше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71227/?c=1

    ну да, заманивать Клоппа и Гвардиолу пойди дешевле было. Действительно, задуматься надо.

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  13. ilovemanutd 05.06.2019 20:07 # ilovemanutd
    Не, ну Юве не сможет позволить себе тратить такие сумасшедшие деньги. Так что радуйтесь, Сарри остаётся

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  14. sellman 05.06.2019 20:02 # sellman
    Красавцы!

    Спихнуть деда и навариться на этом.
    А дед конечно дает жару переходить из Наполи в Юве, также как и Игуаин в свое время перешел)
    Два иуды, поделом середнякам этим

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  15. g3ndalf 05.06.2019 20:01 # g3ndalf
    просто опрокидываем всяких выскочек из Мадрида и Ювентуса

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