"Челси" потребовал от "Ювентуса" 5.3 млн. фунтов за Сарри
"Челси" отказался отпустить Маурицио Сарри в "Ювентус" бесплатно, потребовав за своего главного тренера компенсацию в размере 5.3 миллионов фунтов.
После победы в финале Лиги Европы над "Арсеналом" в конце мая Сарри сообщил директору "синих" Марине Грановской о своем желании вернуться на родину и возглавить "Ювентус".
Маурицио надеялся, что "Челси" просто освободит его от обязательств по контракту — прежде ходили разговоры, что "синие" могут уволить Сарри, что было бы чревато для клуба выплатой компенсации, однако итальянский специалист был готов прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Такой вариант, сообщает Sky Sports, не устроил "Челси". Лондонский клуб потребовал от "Ювентуса" заплатить 5.3 млн. фунтов, чтобы Сарри смог уехать в Турин.
Этот поворот событий застал чемпионов Серии А врасплох, и в данный момент "Ювентус" решает, как быть дальше.
05.06.2019 20:00
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Последние комментарии:
интересно а кем его заменить, какой адекватный тренер пойдет в середняк да еще и с трансферным баном, кроме лампарда и слуцкого никто
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Ебать, а обработочная вокруг Гвардиоллы,Клоппа если б закончилась успешно,сулила бы ещё большие затраты на компенсацию.
А точно, это ж Ювентус который свободных агентов собирает, им только за бесплатно подавай.
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а что вы хотели от жидов
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дельно, дело не в деньгах, а в принципе, гони бабки и забирай недотренера, вместе с хархинье
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Ебанутые
Лучше б доплатили
(ответить)
Ахахахахахахаха бинзнес кар
(ответить)
За игуаина то 7 заплатят все равно, лохи
(ответить)
пздц бомжи е6аные)) так глядишь и оставим Сарри)
(ответить)
Красавцы бизнес кар еее бой
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Ебать они крохоборы)
(ответить)
А как же компенсация Наполи которую Челси заплатил? Так почему теперь за бесплатно отпускать Сарри? Пусть пошляют в таком случае!
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Лондонский клуб потребовал от "Ювентуса" заплатить 5.3 млн. фунтов, чтобы Сарри смог уехать в Турин.
Этот поворот событий застал чемпионов Серии А врасплох, и в данный момент "Ювентус" решает, как быть дальше.
Источник: http://fapl.ru/posts/71227/?c=1
ну да, заманивать Клоппа и Гвардиолу пойди дешевле было. Действительно, задуматься надо.
(ответить)
Не, ну Юве не сможет позволить себе тратить такие сумасшедшие деньги. Так что радуйтесь, Сарри остаётся
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Красавцы!
Спихнуть деда и навариться на этом.
А дед конечно дает жару переходить из Наполи в Юве, также как и Игуаин в свое время перешел)
Два иуды, поделом середнякам этим
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просто опрокидываем всяких выскочек из Мадрида и Ювентуса
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