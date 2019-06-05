Мохамед Диаме покидает "Ньюкасл"

Мохамед Диаме "Ньюкасл" объявил об уходе из клуба сенегальского полузащитника Мохамде Диаме.

Присоединившись к "сорокам" из "Халла" в 2016 году, Диаме сыграл 103 матча за клуб с "Сент-Джеймс Парк" во всех турнирах и забил восемь голов.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Мохамед провел 29 матчей, но при этом со 2 января отметился только двумя появлениями в старте.

31-летний сенегалец до последнего ждал, воспользуется ли "Ньюкасл" своей опцией по продлению его контракта на 12 месяцев, однако клуб решил этого не делать и теперь отпускает Диаме свободным агентом.

"Он многое дал нам на поле и вне его, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем", — сообщил главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес, чей собственный контракт истекает в конце июня.


Метки Диаме, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 19:00

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  1. qwertyinho 05.06.2019 23:28 # qwertyinho
    в Челси его похож на Ба посадит скаузеров на бутылку

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  2. babsez 05.06.2019 22:50 # babsez
    Новость для Арсенала

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  3. andrew10 05.06.2019 21:54 # andrew10
    Гуанчжоу ждет

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  4. ilovemanutd 05.06.2019 19:31 # ilovemanutd
    Не ну это прямая дорога в Китай

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  5. chebrec 05.06.2019 19:01 # chebrec
    Ща при новом боссе игроков получше накупят

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