Мохамед Диаме покидает "Ньюкасл"
"Ньюкасл" объявил об уходе из клуба сенегальского полузащитника Мохамде Диаме.
Присоединившись к "сорокам" из "Халла" в 2016 году, Диаме сыграл 103 матча за клуб с "Сент-Джеймс Парк" во всех турнирах и забил восемь голов.
В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Мохамед провел 29 матчей, но при этом со 2 января отметился только двумя появлениями в старте.
31-летний сенегалец до последнего ждал, воспользуется ли "Ньюкасл" своей опцией по продлению его контракта на 12 месяцев, однако клуб решил этого не делать и теперь отпускает Диаме свободным агентом.
"Он многое дал нам на поле и вне его, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем", — сообщил главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес, чей собственный контракт истекает в конце июня.
05.06.2019 19:00
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