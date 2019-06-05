Мохамед Диаме покидает "Ньюкасл"

"Ньюкасл" объявил об уходе из клуба сенегальского полузащитника Мохамде Диаме.

Присоединившись к "сорокам" из "Халла" в 2016 году, Диаме сыграл 103 матча за клуб с "Сент-Джеймс Парк" во всех турнирах и забил восемь голов.



В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Мохамед провел 29 матчей, но при этом со 2 января отметился только двумя появлениями в старте.



31-летний сенегалец до последнего ждал, воспользуется ли "Ньюкасл" своей опцией по продлению его контракта на 12 месяцев, однако клуб решил этого не делать и теперь отпускает Диаме свободным агентом.



"Он многое дал нам на поле и вне его, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем", — сообщил главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес, чей собственный контракт истекает в конце июня.