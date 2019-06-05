Агент подтвердил, что Эриксен может уйти из "Тоттенхэма"

Агент полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена подтвердил, что игрок может покинуть лондонский клуб этим летом.

Ранее днем Эриксен шокировал поклонников "шпор", заявив о своем желании "попробовать что-нибудь новое". В отличие от предыдущих трансферных окон, на сей раз "Тоттенхэм" не может слепо игнорировать интерес других клубов к своей звезде, ведь контракт Кристиана истекает уже через 12 месяцев.



Агент Мартин Шутс, представляющий интересы 27-летнего датчанина, тоже чувствует, что эта иная ситуация, нежели раньше, и на сей раз Эриксену должно быть проще вырваться из цепких лап президента "шпор" Даниэля Леви.



"Еще в прошлом сезоне были три клуба — два английских и один зарубежный — заинтересованные в том, чтобы заплатить громадную компенсацию "Тоттенхэму".



"Тогда для клуба продажа была исключена, а Кристиан не чувствовал, что ему обязательно нужно уйти. У меня есть ощущение, что сейчас у нас новая ситуация", — сообщил Шутс Evening Standard.