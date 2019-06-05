Агент подтвердил, что Эриксен может уйти из "Тоттенхэма"
Агент полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена подтвердил, что игрок может покинуть лондонский клуб этим летом.
Ранее днем Эриксен шокировал поклонников "шпор", заявив о своем желании "попробовать что-нибудь новое". В отличие от предыдущих трансферных окон, на сей раз "Тоттенхэм" не может слепо игнорировать интерес других клубов к своей звезде, ведь контракт Кристиана истекает уже через 12 месяцев.
Агент Мартин Шутс, представляющий интересы 27-летнего датчанина, тоже чувствует, что эта иная ситуация, нежели раньше, и на сей раз Эриксену должно быть проще вырваться из цепких лап президента "шпор" Даниэля Леви.
"Еще в прошлом сезоне были три клуба — два английских и один зарубежный — заинтересованные в том, чтобы заплатить громадную компенсацию "Тоттенхэму".
"Тогда для клуба продажа была исключена, а Кристиан не чувствовал, что ему обязательно нужно уйти. У меня есть ощущение, что сейчас у нас новая ситуация", — сообщил Шутс Evening Standard.
05.06.2019 18:00
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Последние комментарии:
Какой-нибудь владелец и мог повестись на это давление, но Леви как-то пох.
Если он не выжмет сколько захочет - трансфера не будет.
Да ещё и походу сезона сами надавят и продлит контракт Эриксен
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Че то прочитал про Сона , что жениться запретил отец, это после того как баба выбежала на поле он решил.
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Желаю Реалу обосраться по всем фронтам. Ибо заебали. Захотели - купили кого надо. А потом "величайший клуб мира". Хуира. Сосите дальше со своими Асенсио и Жунисиусами.
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Надеюсь Зидан не будет выебываться своими братскими связями.
Эриксон рил топ, уход которого ослабит шпор. пукпа же должен продолжать священную миссию по развалу скама, нельзя его покупать рм.
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Сколько цена трансфера? То 60 млн пишут, то за сотку и более, пздц он дорогой, а успмого зп помоему 70 т. В МЮ Джон Оши больше получал.
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Вот так действуют топ-клубы - приходят и собирают урожай топ-звезд.
А английские клубы платят гигантские деньги за нонеймов-середняков всяких, про которых никто и не слышал.
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Ну вот и еще одно подтверждение тому, что Реал приезжал не только к агенту Азара)
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