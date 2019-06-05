Кристенсен отбросил мысле об уходе из "Челси"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен заявил, что более не помышляет о смене клуба.

На старте этого сезона Кристенсен лично и через своего отца выражал разочарование по поводу недоверия со стороны главного тренера Маурицио Сарри, который на роль основных центральных защитников избрал Давида Луиса и Антонио Рюдигера.



Андреас так и не получил полноценного шанса в Премьер-Лиге, зато выходил в стартовом составе на каждый из 15 матчей "синих" в Лиге Европы. Игрок сборной Дании помог своему клубу завоевать трофей, который развеял его сомнения насчет будущего.



"Мне только 23, поэтому для меня, вероятно, будет очень мудро остаться. Приятно, когда все тихо и спокойно, и ты можешь сосредоточиться на игре в футбол".



"Я всегда был очень счастлив, но бывали времена, когда я хотел играть больше. Если в будущем я смогу играть столько, сколько играл весной, то хорошо. Концовка сезона сложилась для меня как нельзя лучше. Я много играл, и мы завершили сезон с трофеем. Лучше и быть не могло", — цитирует Кристенсена Evening Standard.